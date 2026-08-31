Raúl Bolaños-Cacho Cué asume presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del PVEM durante la toma de protesta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados renovó su órgano de gobierno interno y eligió al legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños-Cacho Cué, como presidente de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

La designación fue avalada por mayoría calificada mediante el tablero electrónico, con 432 votos a favor, 10 abstenciones y un voto en contra.

Al rendir protesta ante el Pleno, Bolaños-Cacho Cué afirmó que asumirá la responsabilidad con gratitud, pero también con plena conciencia de la importancia institucional del cargo y aseguró que su Presidencia buscará garantizar la representación de todas las fuerzas políticas.

“Esta presidencia los va a escuchar y les va a respetar. No somos ustedes y nosotros. Todos somos México”, sostuvo al dirigirse a los grupos parlamentarios de oposición.

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del PVEM, fue elegido como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

El nuevo presidente de la Mesa Directiva aseguró que la Cámara de Diputados no pertenece a una mayoría, una minoría o un partido, sino a todos los mexicanos.

Bolaños-Cacho Cué reconoció que el tercer año de la LXVI Legislatura se desarrollará en un contexto electoral, circunstancia que, dijo, incrementa la responsabilidad de quienes integran la Cámara de Diputados.

“La competencia política es parte de la democracia. Pero no podemos permitir que la competencia nos haga olvidar para qué estamos aquí”, afirmó.

El legislador señaló que la función de los diputados debe concentrarse en representar, escuchar, legislar y servir a México, por lo que planteó que la Cámara sea reconocida no únicamente por sus desacuerdos, sino también por su capacidad para resolverlos.

En ese sentido, llamó a privilegiar el debate respetuoso y los argumentos por encima de los insultos.

“Una cámara donde podamos debatir con firmeza sin dejar de respetarnos. Donde podamos defender nuestras convicciones sin dejar de escuchar. Donde los argumentos tengan más fuerza que los insultos”, expresó.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Raúl Bolaños Cacho Cué rinde protesta como presidente de la Cámara de Diputados. El legislador encabezará la Mesa Directiva de San Lázaro durante el nuevo periodo legislativo. 🏛️🇲🇽 pic.twitter.com/ylWI6wCeKG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 31, 2026

Ante los legisladores, el presidente de la Mesa Directiva se comprometió a conducir las sesiones con imparcialidad y apego a las normas.

“Conduciré las sesiones con absoluta neutralidad y con estricto apego a la ley. No habrá privilegios. No habrá exclusiones. Habrá reglas claras y serán aplicadas para todos por igual”, afirmó.

Durante su discurso, Bolaños-Cacho Cué reconoció el trabajo de quienes lo antecedieron en la Presidencia de la Mesa Directiva.

Mencionó a la diputada Ifigenia Martínez, de quien destacó su trayectoria, congruencia y compromiso con México, así como a Sergio Gutiérrez Luna y Kenia López Rabadán, quienes encabezaron la Cámara durante distintos momentos de la Legislatura.

También agradeció el respaldo de los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal, de Morena; Elías Lixa, del PAN; Carlos Puente, del PVEM; Reginaldo Sandoval, del PT; Rubén Moreira, del PRI, e Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano.

El legislador destacó que la construcción de acuerdos es parte fundamental de la política y sostuvo que las diferencias ideológicas no deben impedir alcanzar puntos de encuentro.

“Podemos pensar distinto sin dejar de respetarnos. Podemos debatir con intensidad sin convertir al otro en enemigo”, señaló.

Bolaños-Cacho Cué sostuvo que la pluralidad representa una fortaleza para la Cámara de Diputados y llamó a los legisladores a mantener la capacidad de diálogo aun en los momentos de mayor confrontación política.

“Podemos no coincidir en muchas cosas, pero coincidir en una que es esencial: México está por encima de nosotros mismos”, afirmó.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT