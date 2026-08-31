Gobierno federal alista reglas para limitar celulares en escuelas

El titular de la SEP esta mañana en la conferencia de Claudia Sheinbaum.

El Gobierno federal de Claudia Sheinbaum abrió la ruta para establecer reglas nacionales sobre el uso de celulares y otros dispositivos dentro de las escuelas, después de consultar a 565 mil 396 docentes y llevar una primera propuesta ante las autoridades educativas de las 32 entidades.

La definición llegará en una próxima reunión del sector, adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina en la Secundaria Técnica Número 10 Artes Gráficas, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria sostuvo que el objetivo consiste en fijar límites dentro de los planteles ante los efectos que atribuyó al uso excesivo de teléfonos y plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que el diagnóstico surgió de una consulta en línea realizada durante el Consejo Técnico Intensivo previo al inicio del ciclo escolar. De los profesores que respondieron, ocho de cada diez se pronunció a favor de contar con lineamientos para garantizar un uso seguro de los dispositivos y mantener su aprovechamiento con fines pedagógicos.

Los resultados muestran también los problemas que los maestros identifican dentro de los planteles. El 48 por ciento señaló dificultades para mantener la atención de los alumnos cuando utilizan teléfonos, 38 reportó interrupciones en las actividades escolares y otro 34 observó que algunos estudiantes abandonan espacios de convivencia por permanecer frente a una pantalla.

Cerca de una tercera parte de los docentes advirtió que conflictos originados en redes sociales terminan por llegar al salón de clases o al resto de la comunidad escolar. Frente a esas situaciones, más de la mitad propuso establecer protocolos de actuación ante riesgos y alcanzar acuerdos con madres y padres de familia sobre el acceso de sus hijos a las tecnologías digitales.

“El 81 por ciento está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos”, afirmó Delgado. El secretario detalló que una parte de los resultados ya llegó a la Comisión Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), órgano que reúne a la SEP con responsables estatales del sector, donde comenzó la elaboración de una propuesta que continuará bajo revisión esta semana.

Sheinbaum fue más allá de los datos presentados por Educación y afirmó que ese porcentaje respalda que los celulares no se utilicen durante las clases ni en los recreos. Sin embargo, la información expuesta por Delgado vinculó ese porcentaje con el respaldo general a establecer lineamientos, y no precisó si la consulta preguntó de manera específica sobre retirar los dispositivos en ambos momentos de la jornada.

“Por lo pronto, las y los maestros están de acuerdo en que no se utilicen los celulares a la hora de clases y a la hora del recreo, que por lo menos en el espacio de la escuela no se estén utilizando”, señaló la Presidenta. Añadió que la regulación quedará definida en una próxima sesión con los secretarios de Educación de los estados.

Sheinbaum también mencionó nuevamente un proceso judicial reciente contra Meta en Estados Unidos. Aseguró que una resolución abordó el diseño de plataformas para generar adicción y estableció medidas relacionadas con menores de edad.

Hasta ahora, la SEP no ha informado si el esquema nacional implicará retirar completamente los teléfonos durante la jornada, establecer horarios determinados o mantener excepciones para actividades académicas. Tampoco existe una fecha oficial para la entrada en vigor de las disposiciones, por lo que la siguiente reunión de la CONAEDU será clave para conocer el alcance de las restricciones.

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FGR