Mier pide evitar provocaciones ante regreso de Insunza y elección de Mesa Directiva

Ante la sesión de este lunes, en la que los 128 senadores están convocados para elegir al presidente de la Mesa Directiva, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, llamó a evitar provocaciones y mantener la prudencia frente al regreso de Enrique Insunza al Senado, quien ya no forma parte del grupo parlamentario morenista.

Ignacio Mier Velazco sostuvo que la situación de Insunza debe mantenerse en el ámbito personal y no interferir con el trabajo legislativo del Senado.

“Una cosa es su situación personal, sus decisiones personales y por encima de cualquier circunstancia está el trabajo legislativo y el interés superior de la patria”, afirmó.

El coordinador morenista consideró que tanto Insunza como el priísta Alejandro Moreno, quien enfrenta “un problema de declaración de procedencia” en la Cámara de Diputados, deben asumir su responsabilidad individual, pero advirtió que el funcionamiento del Senado no puede quedar condicionado por esos asuntos.

“El trabajo de la Cámara no puede estar supeditado a los problemas personales que estén enfrentando dos senadores o en el futuro cualquier otro senador”, señaló.

Ante las diferencias que se han expresado al interior de Morena, Mier pidió actuar con serenidad para evitar que las disputas internas afecten al órgano legislativo.

“Nos corresponde tener mayor tranquilidad y serenidad para la toma de decisiones y no caer en la provocación porque eso no solamente lastima al Senado mexicano, lo rebaja, sino también puede contravenir nuestra agenda legislativa”, sostuvo.

Respecto a los llamados de algunos morenistas para que Insunza rectifique y regrese a la bancada, Mier consideró que esa determinación corresponde exclusivamente al propio senador.

“Él es el único que puede en esas circunstancias tomar una decisión”, indicó.

En cuanto a la inconformidad manifestada por el senador Gerardo Fernández Noroña sobre el proceso para elegir la Mesa Directiva, Mier defendió la decisión de la mayoría y sostuvo que el consenso no necesariamente implica unanimidad.

“El consenso no se reduce a la unanimidad y la unanimidad no está por encima de la mayoría casi absoluta del colectivo”, afirmó.

El coordinador de Morena insistió en que la gobernabilidad parlamentaria requiere construir acuerdos y respaldar colectivamente a quienes tienen la responsabilidad de conducir los trabajos del Senado.

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FGR