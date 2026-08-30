Morena deberá negociar en el Senado para construir mayoría calificada, tras salida de Inzunza, reconoce Ignacio Mier

Ignacio Mier, entrevistado por medios de comunicación al término de la plenaria de los senadores de Morena.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció que su bancada tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para construir la mayoría calificada que permita aprobar las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el próximo periodo ordinario de sesiones, aunque evitó confirmar si existe un acuerdo con el senador Enrique Inzunza para garantizar su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo.

“No, pero se construye la mayoría calificada con otros partidos políticos, con sensibilidad, con persuasión”, afirmó Mier al ser cuestionado sobre la pérdida de los votos necesarios para alcanzar las dos terceras partes del Senado, tras la salida del senador originario de Badiraguato, Sinaloa.

Urge a senadores de otras bancadas a aprobar iniciativas que beneficien al país

En el marco de la reunión plenaria de los senadores de Morena, cuyos trabajos han sido privados, el morenista hizo un llamado a los legisladores de otras fuerzas políticas a respaldar las propuestas que, desde su perspectiva, beneficien al país.

“Si piensan en México pues debe de votar a favor de México”, sostuvo.

Enrique Inzunza anunció su salida de la bancada de Morena. ı Foto: Especial

Mier consideró que las diferencias ideológicas entre los partidos no tendrían por qué impedir acuerdos en temas relacionados con la soberanía y el bienestar de la población.

“La ideología, la visión programática no está divorciada de la defensa de la soberanía de México, no está divorciada de pensar en el bienestar de las y los mexicanos, más allá de nuestra visión programática o ideología política de los partidos”, señaló.

Por ello, confió en que las demás fuerzas políticas actúen con responsabilidad al momento de discutir las iniciativas.

“Esperemos que tengan responsabilidad republicana, hay que ser optimistas”, añadió.

Salida de Inzunza “no es tema”, asegura

Al ser cuestionado sobre la situación del senador Enrique Inzunza y su eventual voto con Morena, Mier evitó confirmar que exista un acuerdo político para ello.

Desde distintos rincones del país 🇲🇽 nos une una misma responsabilidad: servir al pueblo de México ❤️ y seguir la transformación desde el Senado de la República 🏛️✨

Somos el Grupo Parlamentario de Morena.🤝 pic.twitter.com/rDB4gEG3Tv — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 30, 2026

Primero intentó minimizar el asunto y aseguró que la prioridad de la bancada es mantener la cohesión y avanzar en la agenda legislativa.

“Para nosotros el tema del senador Inzunza no es tema, es la agenda legislativa, la unidad y la cohesión del grupo parlamentario”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si ya había hablado con Inzunza, Mier señaló que cada legislador debe actuar conforme a su responsabilidad.

“Es conforme a la responsabilidad como legislador, la responsabilidad que tiene con México”, dijo.

Y ante la pregunta específica de si existe un acuerdo con Inzunza para que vote con Morena como lo ha hecho anteriormente, fue categórico:

“No, en los principios no se renuncia, más allá de las circunstancias”, expresó.

🚨Morena buscará construir mayoría calificada tras salida de Inzunza



El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, señaló que, tras la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada, se buscarán acuerdos para construir la mayoría calificada necesaria para aprobar… pic.twitter.com/zgrGotSSyp — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2026

Mier tampoco confirmó qué ocurrirá con Inzunza en materia de comisiones y señaló que ese asunto será definido durante la jornada de este domingo.

Ignacio Mier niega preocupación al interior de bancada guinda

Pese a los cuestionamientos sobre las divisiones políticas, la situación en Sinaloa y el riesgo de que Morena pierda capacidad para aprobar reformas constitucionales, Mier rechazó que exista preocupación al interior de la bancada.

“¿Hay preocupación? No, no, no”, respondió.

El coordinador morenista aseguró que el país mantiene estabilidad y que la bancada permanece cohesionada y con respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sin ser rebosantes ni exultantes, lo cierto es que en el país hay estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social, hay un grupo parlamentario cohesionado, hay una adhesión total y de respaldo a la Presidenta de la República y el Senado va a estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.

El coordinador de los senadores guindas informó que entre las iniciativas que serán analizadas está la referente a la doble nacionalidad, así como las reformas a la Ley de Inversión Extranjera.

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