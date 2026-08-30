Ebrard asegura que casos como Rocha Moya, Andy López y huachicol fiscal no afectan negociaciones del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, durante su participación en la plenaria de los Diputados de Morena.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que los temas políticos y de seguridad que se han registrado en México, como las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los señalamientos sobre Andrés Manuel López Beltrán, no han tenido impacto en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Luego de participar en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ebrard explicó que la relación comercial entre ambos países continúa avanzando y que México se encuentra en una posición favorable dentro del proceso de conversaciones para la actualización del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Banderas de México, Estados Unidos y Canadá. ı Foto: Canva

“[Estos temas] no han tenido ningún peso en las negociaciones y conversaciones comerciales. No son parte de la conversación ni veo que hayan tenido un peso decisivo”, afirmó.

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El funcionario señaló que México ya prepara la cuarta ronda de conversaciones con Estados Unidos y destacó que el país es el que lleva más avanzados los trabajos de negociación, aunque expresó que sería conveniente que Canadá también participara de manera activa en el proceso.

Ebrard destaca avances en negociaciones con EU en favor de relación comercial

Ebrard recordó que al inicio de 2025 existía el riesgo de que Estados Unidos aplicara un arancel general de 25 por ciento a productos mexicanos, lo que habría generado un impacto severo para la economía nacional.

Sin embargo, aseguró que actualmente México cuenta con uno de los aranceles efectivos más bajos del mundo para exportar al mercado estadounidense.

#EnVivo Inauguración de la quinta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de @Mx_Diputados, con la participación de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.



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Atribuyó este resultado a la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó las conversaciones sostenidas con el presidente Donald Trump, así como las reuniones de trabajo entre funcionarios de ambos gobiernos.

El secretario también informó que México avanza en la apertura de nuevos mercados, particularmente con la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea, donde productos mexicanos podrían pasar de pagar aranceles a ingresar con tasa cero.

Secretario celebra señales de recuperación económica

En materia económica, Ebrard afirmó que existen señales de recuperación, como los niveles de empleo y los datos recientes del Producto Interno Bruto (PIB) reportados por el Inegi. También destacó los avances de la estrategia “Hecho en México”, al considerar que la certificación de origen será fundamental para competir en el comercio internacional.

Añadió que el gobierno mexicano busca reducir los aranceles aplicados a la industria automotriz de 25 a 15 por ciento para mantener condiciones competitivas frente a otros países exportadores hacia Estados Unidos.

Arranca la #PlenariaMorena con la participación del Secretario de Economía @m_ebrard , quien destacó la importancia de vincular la innovación con la inversión para convertir a las patentes en productos que generen desarrollo, empleos y riqueza para México. 🇲🇽 pic.twitter.com/Boc7RUOtO6 — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) August 30, 2026

Sobre innovación, el secretario resaltó el aumento de patentes mexicanas y los programas para vincular proyectos tecnológicos con fondos de inversión.

Ante preguntas sobre si los conflictos políticos internos podrían debilitar la posición de México frente a Estados Unidos, Ebrard rechazó esa posibilidad y sostuvo que, de ser un factor determinante, las conversaciones comerciales no tendrían el nivel de avance actual.

“Si todos esos aspectos u otros fueran importantes no estaríamos ahí”, afirmó.

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