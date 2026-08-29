Acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos será por 25 años: Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 13 de marzo de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, aclaró este sábado que el acuerdo petrolero con Estados Unidos anunciado el pasado 28 de agosto permanecerá vigente durante 25 años, y explicó que contempla una producción de crudo superior a 1.5 millones de barriles diarios.

En un discurso dirigido al pueblo venezolano, la mandataria reiteró que se trata de un acuerdo binacional “histórico”, al que su homólogo estadounidense, Donald Trump, considera el “mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo”.

Delcy Rodríguez aseguró que el convenio ayudará a la recuperación de la industria petrolera, incrementará los ingresos para el Estado; asimismo, aseguró que Venezuela preservará la soberanía sobre sus recursos naturales.

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“Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Esto solamente con el acuerdo binacional Venezuela-Estados Unidos”, afirmó a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

La presidenta interina señaló que también existen otros “importantes” acuerdos con empresas como Chevron, Rexol, Shell, BP y otras empresas petroleras.

“Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela



Acuerdo contempla 8 nuevos bloques petroleros

Durante su mensaje, añadió que la meta de 1.5 millones de barriles diarios es solo un objetivo inicial y que el plan también considera el desarrollo de 8 bloques petroleros Greenfield en la faja petrolífera del Orinoco.

El pasado 28 de agosto, Donald Trump anunció un acuerdo para que Estados Unidos asumiera un control parcial de las vastas reservas petroleras de Venezuela, apostando a que las empresas estadounidenses puedan ayudar a reactivar la maltrecha industria energética de la nación sudamericana, al tiempo que proporcionan una nueva fuente de crudo para ayudar a reducir los precios del combustible en Estados Unidos.

Aunque ofreció pocos detalles, el republicano se limitó a decir que Estados Unidos había asegurado el “control mayoritario” de más de 65 mil millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela mediante una asociación con el sector privado.

Donald Trump anunció el 28 de agosto de 2026 el acuerdo petrolero con Venezuela. ı Foto: Captura de Pantalla

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero produce apenas unos 1.25 millones de barriles por día—muy por debajo de su potencial— tras años de falta de inversión, mala gestión y sanciones.

Delcy Rodríguez indicó que el acuerdo podría generar unos 209 mil millones de dólares en ingresos para el Estado, basándose en un precio de referencia del petróleo de 65 dólares por barril, aunque reconoció que los precios del crudo podrían fluctuar.

Señaló que aproximadamente 19 dólares de cada barril producido y vendido bajo este esquema irían directamente a Venezuela, lo que supondría un impulso significativo para los ingresos del gobierno.

“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela



Con información de Reuters.

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cehr