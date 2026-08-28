Trump anuncia acuerdo con Venezuela para controlar 65 mil millones de barriles de petróleo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela mediante el cual empresas estadounidenses tendrán el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo del país sudamericano.

Trump calificó el convenio como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que fue alcanzado mediante una alianza entre el gobierno venezolano y el sector privado, sin costo para los contribuyentes estadounidenses.

La negociación involucró al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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🚨ÚLTIMA HORA: Acuerdo petrolero con Venezuela pic.twitter.com/mPycW01YMg — USA en Español (@USAenEspanol) August 28, 2026

¿Qué contempla el acuerdo entre EU y Venezuela?

El convenio contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con un potencial probado de alrededor de 65 mil millones de barriles.

La estructura permitiría crear una nueva compañía privada para explotar las reservas. Estados Unidos tendría una participación efectiva de 55% de la producción, además de derechos para comprar el petróleo a costo.

El acuerdo también contempla derechos para desarrollar los campos durante un periodo de hasta 100 años, de acuerdo con los detalles difundidos por la agencia.

La administración Trump sostiene que el pacto permitirá incrementar de manera considerable el suministro de petróleo hacia Estados Unidos y contribuirá a reducir los precios de la gasolina a largo plazo.

Trump también afirmó que la operación permitirá más que duplicar las reservas petroleras estadounidenses, aunque el impacto sobre los precios no sería inmediato, debido a que Venezuela necesita inversiones importantes para recuperar y ampliar su infraestructura petrolera.

Venezuela prevé inversión de 100 mil millones de dólares

Desde Caracas, el gobierno de Delcy Rodríguez señaló que el acuerdo contempla el desarrollo de los campos y podría atraer alrededor de 100 mil millones de dólares en inversión privada para la industria petrolera venezolana.

La administración venezolana también estima que el proyecto podría generar más de 209 mil millones de dólares en ingresos fiscales para el país.

Venezuela posee aproximadamente 303 mil millones de barriles de reservas de crudo, una de las mayores cantidades del mundo. Sin embargo, su producción se mantiene muy por debajo de su potencial debido al deterioro de infraestructura, falta de inversión y años de problemas en el sector petrolero.

Venezuela anuncia un histórico acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, que tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación. pic.twitter.com/aIogqZOVA4 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 29, 2026

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MSL