Resultado del Dorado Mañana de hoy: número ganador y quinta

Estos son los resultados de El Dorado Mañana de HOY.

El Dorado Mañana es uno de los tantos chances que se juegan todos los días en Colombia. Siempre tienes una oportunidad de probar tu suerte y conocer si acertaste una, dos, tres cuatro o hasta cinco balotas, para ganar en grande.

Jugar a El Dorado Mañana es fácil. Es un juego de probabilidad en donde escoges cuatro o cinco balotas: mientras más números aciertes, en el orden que escogiste, ¡mejor! A continuación, te presentamos los resultados de este sorteo para que averigües cuántos números atinaste.

Resultados del Dorado Mañana: 28 de agosto del 2026

Cuatro números ganadores : 1 - 8 - 4 - 6

Quinta balota: 9

¿Cómo se juega a El Dorado Mañana?

El Dorado forma parte del sistema de chance tradicional en Colombia (regulado por Coljuegos y comercializado por redes autorizadas como Paga Todo, Gana, Suchance, entre otras).

Dentro de la marca Dorado se realizan tres sorteos al día: Dorado Mañana, Dorado Tarde y Dorado Noche.

Para jugar, hay que escoger un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y apostar un monto. El premio se calcula multiplicando el valor apostado conforme los números acertados:

Cuatro cifras directo : Acertar las cuatro cifras en el orden exacto - 4,500 veces lo apostado

Cuatro cifras combinado : Acertar las cuatro cifras en cualquier orden - 208 veces lo apostado

Tres cifras directo : Acertar las últimas tres cifras en el orden exacto - 400 veces lo apostado

Tres cifras combinado : Acertar las últimas tres cifras en cualquier orden - 83 veces lo apostado

Dos cifras : Acertar las últimas dos cifras en el orden exacto - 50 veces lo apostado

Una cifra: Acertar únicamente la última cifra - 5 veces lo apostado

¿Qué es el chance?

El chance es el juego de apuestas permanentes más extendido de Colombia. El apostador elige un número de hasta cuatro cifras y gana según cuántas acierte y en qué posición. La “quinta” es una cifra adicional que se sortea aparte y multiplica las opciones de premio.

¿Cómo se cobra un premio de chance?

Los premios se pagan en cualquier punto de venta autorizado del operador, presentando el tiquete original. Para montos mayores se acude a las oficinas del concesionario. El plazo para reclamar es de un año a partir de la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

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