Harald V de Noruega: ¿Quiénes son los hijos del rey fallecido?

De izq. a der.: la Reina Sonja, la princesa Marta Luisa, el príncipe Haakon y Harald, en una foto de 1987.

Harald V de Noruega murió a los 89 años de edad, con lo que puso fin a un reinado de 35 años y abrió el camino a la sucesión al trono. Como lo marca la tradición monárquica, a la muerte del rey asume el siguiente en línea, que, en este caso, era el hijo varón.

El fallecido rey de Noruega tuvo dos hijos: uno de ellos que siguió los pasos de su padre y se dedicará a continuar el reinado, mientras, otra, decidió separarse de la representación monárquica y dedicarse a sus negocios personales.

Harald V y su esposa la Reina Sonja, en una fotografía de 2023. ı Foto: Reuters

Esto se sabe de los hijos del fallecido rey Harald V de Noruega y del segundo de ellos, Haakon, quien asumió la corona tras la muerte de su padre.

Ellos son los hijos de Harald V de Noruega

Haakon, hijo de Harald V de Noruega quien asumió como rey

Haakon, nacido el 20 de julio de 1973, es el hijo menor del fallecido rey Harald V de Noruega.

Se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley y completó una maestría en Estudios de Desarrollo en la London School of Economics (LSE). Cuenta con formación militar en la Real Armada Noruega.

Haakon asumió como rey de Noruega el 28 de agosto de 2026 tras la muerte de su padre, bajo el nombre de Haakon VIII.

De izq. a der.: Ingrid Alexandra, Haakon y su esposa Mette-Marit. ı Foto: Reuters

Debido a los recurrentes problemas de salud del rey Harald V en la última década (cirugías cardíacas e infecciones severas), Haakon asumió la regencia en múltiples ocasiones, por lo que el mandato de la Casa Real no le fue ajeno a su llegada.

Haakon se casó en 2001 con Mette-Marit Tjessem Høiby, un vínculo que generó controversia en su momento debido a que ella era madre soltera de un niño y no contaba con ninguna relación con los círculos de poder de Noruega. No obstante, el tiempo fue revirtiendo la mala opinión.

De izq. a der.: Mette-Marit, Ingrid Alexandra y Haakon. ı Foto: Reuters

Haakon y Mette-Marit Tjessem Høiby tuvieron una hija, Ingrid Alexandra, nacida en 2004, quien es la Princesa Heredera del trono.

Tienen otro hijo, llamado Sverre Magnus, nacido en 2005, quien es el segundo en la línea de sucesión del trono. En tanto, el hijo mayor de la esposa de Haakon, Borg Høiby, no cuenta con títulos reales.

Princesa Marta Luisa, la segunda hija de Harald quien se separó de la Casa Real

Märtha Louise es la hija mayor del fallecido Harald V de Noruega. Nació el 22 de septiembre de 1971 y es dos años mayor que Haakom.

Harald y Sonja (arriba) y sus hijos, Haakon y Martha Luisa (abajo), en una foto de 1983. ı Foto: Reuters

Ella se formó como fisioterapeuta y dedicó su carrera a las terapias alternativas, la literatura de autoayuda y los centros de enseñanza sobre esoterismo, lo cual generó constantes fricciones con el estándar de neutralidad de la Casa Real.

Por ello, en 2022, tras un acuerdo con el rey Harald V y el príncipe Haakon, María Luisa renunció formalmente a sus funciones de representación de la Casa Real para separar de forma definitiva sus proyectos empresariales privados de la institución.

La Princesa Heredera Ingrid Alexandra, en una ceremonia por la muerte de Harald. ı Foto: Reuters

María Luisa no figuró en la línea de sucesión debido a que, cuando nació, aún regía la primogenitura masculina. Cuando se reformó la Constitución en 1990 para establecer la igualdad de género en la sucesión, se acordó no aplicar la ley de forma retroactiva, manteniendo a Haakon como heredero.

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