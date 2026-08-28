Harald V de Noruega: ¿Cuál era la fortuna del rey fallecido?

Esta es la fortuna que dejó Harald V de Noruega.

Harald V de Noruega falleció el 28 de agosto de 2026, con lo que puso fin a un reinado de 35 años e inició el proceso para la sucesión al trono. Con su muerte, se abren nuevamente preguntas sobre el patrimonio, la continuidad de la monarquía, la familia y otros datos relevantes.

Uno de los cuestionamientos más relevantes tras la muerte de Harald V de Noruega es cuánta es la fortuna que dejó el monarca. Lo anterior debido a que la Casa Real Noruega es conocida por su austeridad, comparada con otras monarquías de Europa.

Harald V de Noruega; a su izquierda, el Príncipe Haakon, quien asumió como rey tras la muerte de su padre. ı Foto: Reuters

¿De cuánto es la fortuna de Harald V de Noruega?

Para entender las finanzas de la monarquía noruega, es fundamental dividir su patrimonio en dos grandes bloques: el patrimonio privado personal y el patrimonio e infraestructura de la Corona.

En el caso del patrimonio privado personal, se estima que la fortuna del fallecido rey Harald V de Noruega se ubicaba entre los 30 y los 40 millones de dólares , según datos recogidos por la agencia The Associated Press.

Banderas ondean a media asta en el Parlamento danés, el Palacio de Christiansborg, con motivo del fallecimiento del rey Harald de Noruega, Copenhague, Dinamarca. ı Foto: Reuters

Estas cifras incluyen inversiones familiares, cuentas bancarias personales y propiedades recibidas como herencia directa de sus antecesores (el rey Haakon VII y el rey Olav V).

Asimismo, se incluyen las propiedades conocidas de Harald V: la finca de Kongsseteren (ubicada en Holmenkollen, Oslo) y otra en Mågerø, en la isla de Tjøme.

Por otro lado, en cuanto al patrimonio e infraestructura de la Corona, que es propiedad del Estado, se cuentan bienes como el Palacio Real de Oslo y la Finca de Bygdøy. Estos no pertenecen a la familia real, sino que el Estado noruego se los concede en usufructo al monarca mientras ostenta la jefatura de Estado.

Aspecto del Palacio Real de Oslo, en Noruega. ı Foto: Reuters

Asimismo, dentro de esta lista se incluye el Yate Real KS Norge. Aunque fue un regalo del pueblo noruego al rey Haakon VII en 1947, la titularidad del barco es del monarca en funciones, mientras que el mantenimiento, combustible y la tripulación (perteneciente a la Marina Real Noruega) corren a cargo del presupuesto de Defensa del Estado.

¿Qué pasará con la fortuna de Harald V tras su deceso?

Los bienes de Harald V se distribuirán conforme dos lineamientos: aquellos que pertenecen al Estado y los que conformaban su herencia privada.

La gente se reúne para presentar sus respetos frente al Palacio Real, tras el fallecimiento del rey Harald de Noruega, en Oslo, Noruega. ı Foto: Reuters

Los primeros, de propiedad del Estado, pasarán al nuevo rey, Haakon VIII, de forma inmediata y automática. Haakon VIII asume el usufructo del Palacio Real, las residencias oficiales y el mando formal del Yate Real KS Norge.

En tanto, la masa hereditaria personal del rey Harald V (activos financieros, obras de arte personales y las fincas privadas de Kongsseteren y Mågerø) se distribuirá conforme a la legislación noruega de sucesiones entre su viuda, la reina Sonia, y sus dos hijos: el rey Haakon VIII y la princesa Marta Luisa.

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