Irán prepara sus condiciones para reabrir el estrecho

Teherán prepara una lista de condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de energía, después de que mediadores pidieran a Irán presentar sus exigencias. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, señaló que entre ellas está poner fin a la guerra regional.

Mohsen Rezaei afirmó que Irán y Omán acordaron trabajar en un corredor marítimo que tendría tramos bajo control de ambos países. Los barcos utilizarían un canal central designado si Estados Unidos cumple las condiciones iraníes: levantar el bloqueo a los puertos, pagar una compensación y retirar las sanciones.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria informó que ambos países alcanzaron un acuerdo sobre el control del estrecho y el reparto de ingresos, pero una fuente iraní aclaró después que los detalles todavía están en negociación. Qatar también planteó un corredor temporal conjunto y un proyecto para retirar minas.

El Tip: La Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido informó el jueves que había recibido un aviso de que un petrolero fue golpeado en el estrecho de Ormuz.

El estrecho transportaba antes de la guerra cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. Desde febrero, el tráfico casi se detuvo. La Organización Marítima Internacional reportó 70 incidentes desde el 28 de febrero, con 19 marineros muertos.

En tanto, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, viajó a Teherán para impulsar la diplomacia. Irán pidió además a sus vecinos impedir que Estados Unidos use sus territorios contra el país.

9 millones de barriles al día pasan por Ormuz

Washington, sin embargo, afirma que no hay negociaciones. El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que no busca reunirse con Irán, mientras la Casa Blanca mantiene las sanciones y asegura que todas las opciones siguen abiertas. El republicano también afirmó que Estados Unidos controla el estrecho, algo que Teherán rechaza.

En medio de la presión económica, el respaldo de los estadounidenses a la guerra cayó a 31 por ciento, según una encuesta de Ipsos/Reuters.