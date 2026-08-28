Trump afirma que Putin no va a atacar a la OTAN

El humo se eleva sobre almacenes tras un ataque aéreo ruso en Kiev, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que mantuvo “buenas conversaciones” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y sostuvo que Rusia no atacará territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ante periodistas en el Despacho Oval, el magnate evitó dar detalles sobre la fecha de su conversación con el ruso y tampoco quiso comentar la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe. “He tenido buenas conversaciones con él. No va a atacar territorio de la OTAN”, afirmó.

La visita de John Ratcliffe a la capital rusa se conoció el martes, después de que fuera detectado el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en un aeropuerto de Moscú y una caravana diplomática recorriera la ciudad.

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El Dato: Rusia lanzó en la madrugada un ataque contra infraestructura de Ucrania con drones y misiles balísticos.

De acuerdo con medios estadounidenses, el director de la CIA llevó a Vladimir Putin una advertencia para que Rusia no ataque a los países miembros de la alianza. The Wall Street Journal y CBS News informaron que el viaje estuvo relacionado con evaluaciones recientes de la inteligencia de EU sobre un posible intento de Moscú por poner a prueba la unidad de la OTAN.

PLANES DE AGRESIÓN. Asimismo, el Kremlin negó que Rusia tenga planes para atacar a algún país de la OTAN. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, rechazó las versiones sobre una posible ofensiva y las calificó como historias de terror que no corresponden a Moscú. Al mismo tiempo, acusó a los países europeos de mantener una política agresiva contra Rusia.

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Mientras que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, afirmó que su país podría atacar objetivos del Reino Unido como respuesta a esos ataques y pidió a Londres abandonar una política hostil.

Sostuvo que cualquier equipo o instalación británica en Ucrania o fuera de ese país podría convertirse en objetivo en caso de una respuesta. También advirtió que habría consecuencias por el suministro de armas de largo alcance a Kiev.

La funcionaria señaló que Rusia vigila la transferencia de armamento británico y la tecnología que permita a Ucrania fabricar misiles de crucero Storm Shadow por cuenta propia. Según Zajarova, Reino Unido proporcionó a Kiev tecnología para el ensamblaje de esos misiles en fábricas ucranianas.

MANTIENE SU APOYO. En Bruselas, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, reafirmó el compromiso de Washington con la seguridad colectiva de la OTAN durante una comparecencia junto al secretario general de la alianza, Mark Rutte.

“Europa es un interés fundamental para Estados Unidos”, afirmó Elbridge Colby, aunque señaló que Washington también da prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas.

El funcionario destacó el avance de los aliados europeos para asumir un papel mayor dentro de la OTAN. Mark Rutte dijo que existe una “Europa más fuerte”.