Lago Ontario cambia a Lago América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para que el Lago Ontario sea denominado Lago América en los registros geográficos federales estadounidenses. Aseguró que el cambio tiene efecto inmediato, aunque el proceso oficial tomará hasta 30 días.

La medida no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a utilizar el nuevo nombre. El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió que para los canadienses el cuerpo de agua será el Lago Ontario “ahora y siempre”. Recordó que el nombre proviene de la palabra wendat Ontari’io, que significa “el lago es hermoso, el lago es grande”, y tiene más de 400 años, antes de la Confederación de Canadá y de la independencia de EU.

El magnate dijo que llevaba tiempo pensando en el cambio y recordó que también sustituyó el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Incluso planteó modificar el nombre del Atlántico o el Pacífico por “océano América”.

Asimismo, Donald Trump amenazó de nuevo con aranceles a automóviles canadienses y afirmó que Estados Unidos “defiende a Canadá gratis”. También sostuvo que su país pierde en promedio 60 mil millones de dólares anuales por su relación comercial con Canadá.