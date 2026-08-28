Fallece el rey Harald V de Noruega y su hijo se convierte en el rey Haakon VIII

El rey Harald de Noruega, en imagen de archivo

Fallece el rey Harald V de Noruega a los 89 años y su hijo se convierte en el rey Haakon VIII.

El monarca padecía un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en un hospital de Oslo.

Recibía atención por retención de líquidos y sufría una infección bacteriana en la sangre.

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La Casa Real noruega indicó en un breve comunicado:

“Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald”.

Afirmó que el monarca “falleció en paz a las 6.35 horas del viernes 28 de agosto, en el Hospital Universitario de Oslo”.

El rey de Noruega, ostentó el trono desde 1991. Su deceso llevó al príncipe heredero Haakon a suspender su agenda duarnte la jornada del jueves.

Harald V: una salud cada vez más frágil

Harald V, decano de las casas reales europeas, arrastró diversos problemas de salud durante los últimos años, con frecuentes hospitalizaciones, incluso durante vacaciones.

A principios de 2026 fue ingresado en Tenerife por una infección cutánea en una pierna y, en febrero de 2024, en Malasia por otra infección, en medio de complicaciones respiratorias.

Sus antecedentes incluyen una operación por cáncer de vejiga en 2003 y otra por estenosis aórtica en 2005, padecimientos que provocaron bajas prolongadas y llevaron al príncipe heredero Haakon a ejercer como regente.

Durante sus 35 años de reinado, Harald también entregó anualmente el Nobel de la Paz y fue el último jefe de la Iglesia de Noruega. Está casado con Sonia Haraldsen desde 1968.

Con información de agencias