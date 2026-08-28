Incendio cerca del estadio de Wembley moviliza a 125 bomberos y afecta al metro de Londres

La humareda generada afectó la visibilidad en las inmediaciones del estadio de Wembley.

Un incendio de gran magnitud consumió este viernes una planta de tratamiento de residuos situada en Neasden, al noroeste de Londres y cerca del estadio de Wembley.

La gravedad del siniestro movilizó a más de un centenar de bomberos y provocó el cierre de líneas del metro y afectaciones en el servicio ferroviario de la capital británica.

El Servicio de Bomberos de Londres (LFB, por sus siglas en inglés) desplegó un contingente compuesto por 20 camiones de bomberos y 125 efectivos para atender la conflagración.

Los equipos de emergencia acudieron al sitio tras recibir más de 90 avisos por parte de los vecinos alrededor de las 11:30 hora local (10:30 GMT), cuando la densa columna de humo comenzó a ser visible desde diversos puntos de la capital.

La conflagración se originó en una nave industrial de aproximadamente 100 por 150 metros dedicada a la transferencia de residuos.

El LFB detalló a través de un comunicado oficial que el fuego se encontraba “muy extendido” al momento de la llegada de los equipos de rescate y que la combustión de los materiales generó una gran cantidad de humo, por lo que las autoridades emitieron una recomendación urgente a los residentes de la zona para mantener puertas y ventanas cerradas.

Las causas que originaron las llamas permanecen desconocidas. Respecto a la duración del operativo, el subcomisario de la Brigada de Bomberos de Londres, Andy Pennick, declaró: “Se trata de un incidente prolongado que mantendrá a los equipos en el lugar durante el resto del día mientras trabajan para extinguir completamente el fuego”.

🇬🇧 | AHORA: Un gran incendio ha estallado en un sitio industrial cerca del estadio de Wembley en el norte de Londres. pic.twitter.com/dhWNdFVqjV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 28, 2026

La instalación siniestrada es administrada por la compañía London Energy, entidad responsable del procesamiento y eliminación de desechos en la mayor parte de los distritos del norte de Londres.

La empresa confirmó de manera oficial que el incidente no provocó heridos y que la totalidad de sus empleados se encuentra a salvo.

En el mismo polígono industrial se localiza un centro de reparto de la compañía Amazon. Aunque el inmueble no sufrió daños directos a causa de las llamas, la administración del lugar procedió a evacuar a su personal por precaución.

El siniestro afectó la red de transporte público capitalina. Las autoridades suspendieron la circulación de las líneas Metropolitan y Jubilee del metro en los tramos cercanos al lugar del fuego, interrumpiendo el tránsito en dirección hacia el centro de Londres.

En redes sociales comenzaron a circular videos del incendio, en el cual se observan grandes columnas de humo negro.

Con información de EFE.

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JVR