Irán pone precio a la cabeza de Barron Trump: ofrece 10 mdd | VIDEO

Medios de Irán difundió un video en el que se plantea un posible atentado contra Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se afirma que habría una recompensa de 10 millones de dólares por su muerte.

El material, fue transmitido por la televisión estatal iraní y difundido previamente por medios vinculados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El video presenta imágenes y referencias a lugares relacionados con Barron Trump, incluida su universidad, así como vehículos y posiciones de elementos del Servicio Secreto.

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La difusión del contenido provocó una reacción inmediata de las autoridades estadounidenses, en un momento marcado por la escalada de tensiones entre Washington y Teherán.

Iran’s next target: Barron Trump, President Trump’s son, with a $10 million bounty on his head.



Iran’s state television and radio network published classified information revealing the precise locations of Donald Trump’s son and the places he had visited.



Translated by MEMRI TV… pic.twitter.com/RxviWJ1atr — ilana israelov (@izrailov94) August 24, 2026

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que tiene conocimiento del video y señaló que investiga cualquier material que pueda ser considerado una amenaza contra las personas que se encuentran bajo su protección.

“Nuestra agencia está al tanto del video e investiga cualquier situación que pueda ser percibida como una amenaza contra nuestros protegidos”, indicó el portavoz Nate Herring. La dependencia evitó proporcionar detalles sobre las medidas de seguridad o la investigación debido a razones de seguridad operativa.

El video afirma que los movimientos de Barron Trump estarían “completamente monitoreados” y presenta supuestas ubicaciones relacionadas con su rutina y protección.

🇺🇸🚨 Servicio Secreto investiga video iraní que parece amenazar a Barron Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó estar al tanto de un video difundido por la televisión estatal de Irán que aparentemente contiene amenazas contra Barron Trump, hijo menor del presidente… pic.twitter.com/P9Zy9kboiq — Maibort Petit (@maibortpetit) August 25, 2026

Uno de los elementos más llamativos del material es la referencia a una supuesta recompensa de 10 millones de dólares por la muerte del joven Trump.

La amenaza ocurre además en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Reuters reportó que Washington ha recibido advertencias sobre presuntas intenciones iraníes de atentar contra Donald Trump, mientras el mandatario estadounidense ha señalado anteriormente que considera que es un objetivo de Teherán.

El caso mantiene bajo atención a la familia presidencial estadounidense, mientras el Servicio Secreto analiza el alcance y la credibilidad del material difundido por la televisión estatal iraní.

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MSL