Trump suspende aranceles del 50% a Canadá tras alcanzar ‘acuerdo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.) y el primer ministro de Canadá, Mark Carney (izq.).

Un día antes de que entraran en vigor

Un día antes de que entraran en vigor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender temporalmente los aranceles del 50 por ciento impuestos a distintas mercancías provenientes de Canadá.

Lo anterior, informó en su plataforma Truth Social, tras alcanzar un “acuerdo” sobre la posibilidad de “resucitar” el oleoducto Keystone XL, un proyecto pensado para transportar miles de barriles diarios de petróleo desde Canadá a refinerías en Estados Unidos, impulsado por Trump durante su primer mandato, pero cancelado en 2021 por la administración de Joe Biden.

“¡El gran oleoducto Keystone XL, que hace tiempo fue liquidado por el ‘somnoliento’ Joe Biden, podría resucitar!“, afirmó el mandatario republicano al informar que la “pausa” a los aranceles terminará a primera hora del próximo 22 de agosto, “a falta finalizar los documentos”.

El presidente Donald Trump durante un evento en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto de 2026. ı Foto: AP

Aranceles, por ‘discriminación’ a productos de EU

Más temprano este martes, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo una conversación, por segundo día consecutivo, con Donald Trump “sobre las negociaciones en curso”, según declaraciones de la oficina del premier citadas por The Globe and The Mail.

El pasado 20 de julio, Trump anunció aranceles del 50 por ciento a automóviles, alcohol, productos lácteos y otras mercancías procedentes de Canadá, incluidas algunas que cumplen los requisitos para recibir un trato preferencial bajo el T-MEC, el tratado comercial que mantiene con México y Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunicon con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Foto|Reuters

Trump invocó el artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930, conocida como la Ley Smoot-Hawley, al alegar que Ottawa ha “discriminado” productos de Estados Unidos y ha tomado “represalias” contra ese país “por sus esfuerzos para reequilibrar el comercio y proteger la industria estadounidense en sectores sensibles a la seguridad nacional”, según la Oficina del Representante Comercial (USTR, por su sigla en inglés).

De haber entrado en vigor según lo previsto, a las 12:01 horas del miércoles 19 de agosto, los aranceles habrían afectado a alrededor de 20 mil millones de dólares en productos canadienses.

Canadá asegura que se lograron ‘avances sustanciales’

En un comunicado, la Casa Blanca indicó que Canadá había expresado su “compromiso” de eliminar las medidas contra el comercio de bebidas alcohólicas, productos lácteos y los vehículos, que la administración de Trump considera discriminatorias.

Carney, por su parte, declaró que se habían logrado “avances sustanciales”, pero reconoció que “todavía queda trabajo importante por hacer”, lo que confirmaría que Canadá aceptó la suspensión temporal de los aranceles mientas continúan las negociaciones.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr