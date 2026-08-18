Canadá se prepara para arancel de EU

ESTA SEMANA Canadá se prepara para una nueva ronda de aranceles estadounidenses del 50 por ciento que, según las empresas, podría provocar la pérdida de puestos de trabajo en algunos sectores; mientras sus negociadores comerciales discuten con Estados Unidos una posible reducción de tarifas para los vehículos hasta el 15 por ciento, tras algunas deducciones por el contenido en valor, dijeron fuentes a Reuters.

El mes pasado, Donald Trump invocó el artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer gravámenes a mercancías canadienses como, alcohol, productos lácteos, muebles, cemento, ropa, cañas de pescar y el equipamiento de hockey e incluirá a mercancías que cumplen los requisitos para recibir un trato preferencial bajo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Tip: EU IMPUSO aranceles contra Canadá en julio al argumentar que ese país ha retirado sus productos de los estantes.

La decisión de Trump busca gravar con un arancel de 50 por ciento a las economías que han discriminado productos estadounidenses; en el caso de Canadá, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), sostuvo que, en comparación con otros socios comerciales, Ottawa “sigue tomando represalias” contra Estados Unidos “por sus esfuerzos para reequilibrar el comercio y proteger la industria estadounidense en sectores sensibles a la seguridad nacional”.

Los aranceles afectarán a alrededor de 20 mil millones de dólares en productos canadienses, lo que supone cerca del 5.2 por ciento de los 383 mil millones de dólares en mercancías que Estados Unidos importó de Canadá en 2025, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.

A unos días de la fecha límite, el ministro canadiense responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y su negociadora jefa de comercio, Janice Charette, han intensificado las conversaciones con sus homólogos estadounidenses, y también buscan reducir los gravámenes que pesan sobre los automóviles. Si se logra un acuerdo, el arancel de 25 por ciento amparado en la sección 232 de seguridad nacional tendría una reducción significativa a sólo 15 por ciento.