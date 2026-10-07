Confianza del consumidor se contrae

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró en septiembre un nivel de 45.1 puntos, lo que significó una caída a tasa mensual de 1.2 puntos y un retroceso anual de 1.0 puntos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), el deterioro del indicador, el cual mide la percepción de las personas consumidoras sobre su situación económica, la del país y sus expectativas, en su comparación mensual fue por disminuciones en los cinco componentes que lo integran.

Las mayores caídas mensuales se concentraron en la percepción sobre la situación económica actual de los miembros del hogar comparada con la de hace 12 meses, con 1.9 puntos; en las expectativas económicas del hogar a 12 meses, 1.5 puntos.

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0.3 Puntos cayeron las posibilidades de ahorrar

Asimismo, sufrieron retrocesos la visión sobre la situación económica actual del país en comparación con la de hace 12 meses, 1.3 puntos; las perspectivas para la economía nacional dentro de un año, 0.9 puntos y sobre las posibilidades actuales para realizar compras de bienes de consumo duradero, 0.5 puntos.

Por su parte, en la comparación con septiembre del año pasado, el ICC disminuyó 1.0 puntos debido a la contracción en tres de sus cinco componentes, en especial, en la percepción de la situación económica esperada del país dentro de 12 meses, 2.7 puntos; la situación económica actual del país frente a la de hace un año, 1.9 puntos.

Y un ligero descenso en la expectativa de la situación económica del hogar en 12 meses, 0.6 puntos. Mientras que, la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la de hace 12 meses aumentó 0.2 puntos y las posibilidades para realizar compras de bienes duraderos tuvo un incremento de 0.1 puntos.

El área de Estudios Económicos Banamex destacó que pese a la contracción mensual y anual, prevé que en los próximos meses habrá una recuperación gradual de la confianza del consumidor, en la medida en “que la actividad económica gane dinamismo y el entorno de incertidumbre se modere”.