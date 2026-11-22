El peso mexicano sufrió esta semana una de sus depreciaciones más fuertes, de forma que rebasó nuevamente el techo de las 19.00 unidades por dólar. Pero ¿qué causó esta caída y qué podemos esperar de la moneda nacional esta semana? Te contamos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el dólar cerró el viernes 20 de noviembre en 19.1631 pesos mexicanos. Lo anterior representa una depreciación de 3.40 por ciento respecto al cierre del viernes anterior, 13 de noviembre, que fue de 18.5336 pesos mexicanos.

Gráfico que representa el precio del dólar en pesos mexicanos. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

Mientras tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.00 y 18.59 pesos mexicanos, siendo Citibanamex el que da esta última cifra, es decir, el que entrega mejor valor por divisa verde.

¿Por qué subió el dólar y el peso mexicano rompió el techo de las 19.00 unidades?

Fue el jueves cuando el peso mexicano rompió nuevamente el techo de las 19.00 unidades por dólar, por primera vez desde junio de 2025.

La fecha coincide con la publicación de las minutas de la última reunión de Banxico, donde se explicaron los motivos por los que se recortó la tasa de interés de 6.50 a 6.25 por ciento.

El Banco de México (Banxico) ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo plasmado en los documentos, los integrantes de la Junta de Gobierno abrieron la puerta a nuevos recortes de la tasa de interés, dependiendo de las condiciones de la economía nacional.

Lo anterior fue contrario a las expectativas del mercado, que esperaba una postura más restrictiva de Banxico, para evitar que el diferencial de tasas entre Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) siga estrechándose.

Un diferencial estrecho entre ambos indicadores favorece el traslado de inversiones a dólares y resta atractivo a aquellas en monedas emergentes como el peso mexicano.

Caída en acciones relacionadas con IA también ha repercutido en salida de inversiones en mercados emergentes. ı Foto: Reuters

No obstante, no toda la depreciación del dólar se explica con el diferencial de tasas entre Banxico y la Fed. La incertidumbre internacional también está afectando la relación peso - dólar: la caída de las bolsas internacionales, particularmente en acciones relacionadas con inteligencia artificial, han contribuido a la salida de recursos de otros mercados.

En momentos de incertidumbre, algunos inversionistas buscan liquidez y reducen su exposición a activos considerados más riesgosos, entre ellos determinadas posiciones en mercados emergentes.

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