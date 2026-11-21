Las bolsas de Wall Street cerraron este viernes con pérdidas de hasta 5.28 por ciento, arrastradas por una venta masiva de acciones vinculadas con la Inteligencia Artificial (IA), mientras el S&P 500 y el Dow Jones entraron en territorio de corrección, al acumular retrocesos superiores a 10 por ciento desde sus máximos históricos de cierre.

De acuerdo con Reuters, el Nasdaq Composite encabezó las pérdidas al caer 5.28 por ciento, hasta los 22 mil 617.73 puntos; el S&P 500 retrocedió 3.70 por ciento, a 6 mil 910.39 unidades, mientras que el Dow Jones perdió 1.93 por ciento, para ubicarse en 48 mil 147.33 puntos.

El desplome llevó al Nasdaq a registrar una caída semanal de 10 por ciento, la mayor desde marzo de 2020, además de borrar sus ganancias acumuladas en el año. Por su parte, el S&P 500 sumó siete sesiones consecutivas a la baja, su racha más prolongada desde febrero de 2020.

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El Dato: La Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC) investiga posibles irregularidades contables en Nvidia, según Reuters. Sus acciones cayeron 13.8% el viernes.

La presión se concentró en las empresas tecnológicas, ante las dudas de los inversionistas sobre las elevadas valuaciones del sector y la capacidad de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial para generar los rendimientos esperados.

Las acciones de Nvidia se desplomaron 13.8 por ciento, mientras que Anthropic perdió 9.1 por ciento en su segunda jornada de cotización, después de un debut bursátil que no logró recuperar la confianza de los inversionistas.

Los resultados trimestrales de Nvidia y la salida a bolsa de Anthropic tampoco disiparon las preocupaciones sobre el financiamiento de nuevos proyectos de IA y el ritmo de construcción de centros de datos.

La caída alcanzó a otras compañías del sector. Amazon retrocedió 3.9 por ciento, Meta perdió 5.9 por ciento y CoreWeave se desplomó 12.1 por ciento, en una jornada de ventas que también afectó a empresas relacionadas con la infraestructura tecnológica.

A las preocupaciones por la inteligencia artificial se sumaron las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), después de que funcionarios del banco central estadounidense advirtieran sobre la persistencia de las presiones inflacionarias.

Los mercados descontaban una elevada probabilidad de un incremento de 25 puntos base en la tasa de referencia durante la reunión de diciembre, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group.

El nerviosismo también se reflejó en el índice de volatilidad VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, que alcanzó su mayor nivel de cierre desde abril de 2025.

La venta de activos se extendió a otros mercados internacionales. Reuters reportó que las bolsas mundiales habían perdido cerca de nueve billones de dólares en valor desde sus máximos de agosto, mientras que el mercado accionario de Taiwán acumuló una caída semanal de 17 por ciento.

Pese al retroceso, analistas consultados por Reuters consideraron que las perspectivas de largo plazo de la inteligencia artificial permanecen vigentes, aunque advirtieron que las valuaciones tecnológicas podrían enfrentar nuevos ajustes ante mayores costos de financiamiento y un menor ritmo de inversión.