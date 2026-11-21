En 15 de las 22 subramas del comercio minorista en México se registraron caídas durante septiembre de 2026, entre ellas calzado, ropa, alimentos, tiendas departamentales y comercio por Internet, mientras que los ingresos totales del sector disminuyeron 0.3 por ciento mensual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Un análisis de Banco Base, elaborado con información de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), detalló que las mayores disminuciones se registraron en calzado, con 3.80 por ciento; tiendas departamentales y artículos usados, ambos con 3.39 por ciento.

La contracción también alcanzó a ferreterías y tlapalerías, cuyas ventas retrocedieron 2.87 por ciento; artículos para decoración de interiores, con 2.82 por ciento; comercio por internet, con 2.58 por ciento, y ropa y accesorios de vestir, con 2.47 por ciento.

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6,7% Crecieron las remuneraciones medias reales de los minoristas

Las ventas de abarrotes y alimentos disminuyeron 1.24 por ciento, las de muebles para el hogar 1.04 por ciento y las de tiendas de autoservicio 0.81 por ciento, lo que muestra que el retroceso se extendió a distintos segmentos del comercio.

En contraste, las ventas de equipos de cómputo, teléfonos y aparatos de comunicación aumentaron 3.81 por ciento; automóviles y camionetas, 2.73 por ciento, y bebidas, hielo y tabaco, 1.44por ciento.

De acuerdo con Banco Base, septiembre representó la tercera contracción mensual del comercio minorista en los últimos cuatro meses, después de que en agosto registrara un crecimiento de 1.16 por ciento.

A tasa anual, las ventas minoristas aumentaron 2.6 por ciento y acumularon 21 meses consecutivos de crecimiento, aunque mostraron una desaceleración respecto del avance de 3.12 por ciento registrado en agosto. El personal ocupado en los establecimientos minoristas también disminuyó 0.3 por ciento mensual, mientras que las remuneraciones medias reales aumentaron 0.9 por ciento.

Banco Base advirtió que el sector enfrenta riesgos asociados con la debilidad del mercado laboral, la desaceleración del consumo y la cautela de los consumidores.