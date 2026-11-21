La muerte de Melissa Medina ha generado conmoción en República Dominicana pues sólo tenía 22 años y había destacado como empresaria e influencer en redes sociales.

Su fallecimiento ocurrió de manera repentina durante la madrugada del 17 de noviembre, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo que realmente sucedió durante sus últimas horas de vida. Además, han circulado en redes sociales algunos videos de su traslado al hospital.

Revelan de qué murió realmente Melissa Medina, influencer; así fueron sus últimos momentos con vida

La Policía Nacional y el Ministerio Público reconstruyeron los últimos movimientos de la creadora de contenido Melissa Medina mediante grabaciones de seguridad de la torre Arpel 07, en Santo Domingo, lugar en donde estuvo antes de que la trasladaran a un centro médico.

De acuerdo con la investigación, la joven dominicana llegó a la torre a las 2:25 de la madrugada. Minutos antes había ingresado al edificio la joven venezolana Mariana Michelena, quien la acompañó durante las horas previas al incidente.

Más tarde, a las 4:26 de la mañana, las cámaras registraron que el empresario Eliezer Salvador ingresó al inmueble.

Las autoridades dominicanas centran parte de las pesquisas en los 84 minutos previos a la emergencia médica. A las 5:50 de la mañana, las cámaras captaron a Melissa Medina inconsciente mientras Mariana Michelena y Eliezer Salvador la sostenían y trasladaban fuera del apartamento para llevarla a recibir atención médica.

Veintiún minutos después, a las 6:11 de la mañana, un video registró que la joven ingresó a un centro de salud. Sin embargo, el personal médico confirmó que la influencer llegó sin signos vitales.

Según medios locales, la fiscal Rosalba Ramos informó que los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) apuntan a una falla cardíaca como causa del deceso. No obstante, las autoridades aún esperan los resultados toxicológicos y los análisis forenses definitivos para determinar qué provocó la muerte de Melissa Medina.

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