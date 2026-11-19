La influencer Anto Pane protagonizó un momento que se volvió viral durante uno de los conciertos de María Becerra en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La creadora de contenido participó como invitada en el segmento de la canción “Sexo es moda”, una dinámica habitual del Quimera Tour en la que distintas figuras del espectáculo desfilan sobre el escenario. Sin embargo, Anto permaneció más tiempo del previsto junto a la cantante.

¿Quién es Anto Pane, la influencer que María Becerra bajó del escenario en pleno concierto?

Anto Pane, cuyo nombre real es Antonela Pane, nació en La Plata, Argentina, y actualmente tiene 27 años. Se dedica a la creación de contenido erótico desde los 20 años, principalmente a través de la plataforma OnlyFans, donde comercializa fotos y videos para adultos.

Tuvo una relación con L-Gante. Además, ha participado en realities y programas de televisión, como La Casa de los Gemelos, en España, donde abandonó la competencia luego de tener algunos conflictos con la producción.

Actualmente tiene 14 mil seguidores en Instagram y 194 mil en TikTok.

¿Qué pasó entre María Becerra y Anto Pane en el concierto en Buenos Aires?

Según se aprecia en los videos difundidos en redes sociales, Anto Pane subió al escenario como parte del desfile de “Sexo es moda”, pero al terminar su participación abrazó a María Becerra y permaneció junto a ella mientras el público coreaba su nombre.

Anto Pane desfiló en el quinto Movistar de María Becerra pic.twitter.com/2zDxRczMLv — Paparazzi (@PaparazziRevis) November 19, 2026

La situación obligó a La Nena de Argentina a intervenir para continuar con el espectáculo y pedir un aplauso para su invitada, mientras la guiaba tras bambalinas.

Más tarde, Anto Pane se encontró a María Becerra y se disculpó: “Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?”.

María Becerra respondió: “Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos”.

CAYÓ ANTO PANE AL SHOW DE MARIA BECERRA Y NO SE QUERÍA BAJAR DEL ESCENARIO. pic.twitter.com/NHPCJML4qs — Real Time (@RealTimeRating) November 19, 2026

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