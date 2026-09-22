‎¿Quién es Sofía Gonet, ‘La Reini’, la influencer argentina que ha sufrido acoso por 10 años?

La creadora de contenido argentina Sofía Gonet se sinceró al hablar de las amenazas de muerte hacia su expareja Homero Pettinato y acoso constante que ha recibido, pues asegura que el sujeto la hostiga desde hace 10 años.

Fue en una entrevista con Yanina Latorre en el programa SQP, de América que la joven habló de como el hombre la buscó antes de que ella fuera famosa. “Es una persona que a mí me viene acosando hace 10 años”, afirmó.

📣 Sofía Gonet habló sobre su stalker: "Me viene acosando desde hace diez años"



🚨 Homero Pettinato recibió una amenaza de muerte en vivo durante su programa en Olga. Contó que un hombre llamado "Hernán Bloquero" se presentó en el estudio y le hizo un gesto violento desde la… pic.twitter.com/TZKvqKQxh4 — Filo.news (@filonewsOK) September 22, 2026

En ese sentido, Gonet señala que recibe mensajes de manera prácticamente permanente y que el hombre vuelve a contactarla incluso después de que ella bloquea sus cuentas.

También dijo que el contacto se produce “cada media hora, todos los días, hace 10 años”. La influencer también contó que durante ese período recibió mensajes intimidatorios y que el comportamiento del hombre no se habría limitado exclusivamente a ella.

El tema salió a la luz después de que adviertieran el pasado lunes que un hombre se encontraba frente al estudio mientras Pettinato estaba al aire y al parecer, lo reconoció como la persona que venía amenazándolo por redes sociales.

“Me da mucho miedo”, expresó la influencer al referirse a la situación, antes de explicar que sí planea realizar una denuncia contra el sujeto.

‎¿Quién es Sofía Gonet, ‘La Reini’?

Sofía Gonet, conocida en las redes sociales como “La Reini”, es una popular influencer y creadora de contenido argentina que se hizo famosa por sus videos sobre moda, estilo de vida, lujo y reflexiones cotidianas con un tono frontal y humorístico.

La joven decidió incursionar en TikTok mientras estudiaba la carrera de marketing en 2020, subiendo reseñas de restaurantes y fue ahí donde encontró el éxito.

“Ahí me di cuenta que había algo. Entonces empecé a pensar qué podía contar, mostrar o reseñar. Después, además, fui mostrando más mi personalidad, contando quién soy y haciendo chistes”, contó a Forbes Argentina en 2024.

Actualmente, con 26 años de edad, la famosa sube videos contando qué hace el día, reseñas de cafeterías, restaurantes y hoteles que visita, días de shoppings o get ready with me. En su cuenta de Instagram tiene 1.2 millones de seguidores.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Anna Porter, la influencer y empresaria que fue novia de Gala Montes?

Muere la influencer Olivia Oras, ¿quién era y de qué falleció?

¿Quién es Marissa Ayers, modelo, influencer, ring girl y pareja de una estrella de la NFL?