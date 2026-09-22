¿Quién es el sobrino de Karina Torres y qué le pasó?

Karina Torres se ha mostrado vulnerable en La Casa de los Famosos México 2026 y reveló que ya se enteró gracias a la producción que su sobrino Emiliano se encuentra en un estado delicado de salud.

Por este motivo, la creadora de contenido incluso reveló que está contemplando la posiblidad de abandonar el reality show para poder acompañar a su familia. “A veces los planes que uno tiene pueden cambiar [...] Uno propone y Dios dispone”, dijo.

“Las deciciones que se lleguen a tomar van a ser lo mejor”, dijo mientras estaba sentada en el sillón del patio de La Casa de los Famosos México antes de romper a llorar, “así es esto”, señaló Karina Torres.

La mujer trans explicó que solo quiere que su familia esté tranquila y que su sobrino esté bien. “Vida solo hay una hermanas. Se necesita a veces sacar lo que traes adentro”, explicó.

La creadora de contenido siguió reflexionando sobre la importancia de mostrarse vulnerable. “Está en buenas manos, con los mejores doctores”, dijo sobre su sobrino. “Me siento ida”, admitió.

¿Quién es el sobrino de Karina Torres?

El sobrino de Karina Torres se llama Emiliano Torres y él también hace contenido en redes sociales. En su cuenta de Instagram, cuenta con 33.2 mil seguidores y comparte principalmente fotos de su día a día.

Asimsimo, el joven cuya edad es desconocida ha aparecido en varios videos en vivo y transmisiones junto a su tía para compartir momentos familiares y promocionar su contenido.

Además, ha mostrado apoyo en los proyectos de su tia: “Mis mejores deseos en este nuevo proyecto, que sea el principio de muchos, se viene una de las mejores temporadas de la casa de los famosos, por que estará la persona favorita de muchos y muchas”, escribió el joven en julio, antes del arranque del programa.

Recientemente ha acaparado atención mediática luego de que la influencer compartiera momentos de angustia y pidiera oraciones a sus seguidores debido a un delicado estado de salud que lo mantiene hospitalizado.

De momento, no hay información clara para detallar de qué se enfermó el sobrino de Karina Torres, aunque la influencer aclaro que ya está siendo tratado por especialistas.

¿Quieres saber más?

Gema Garoa y Karina Torres tienen encontronazo tras quedarse sin presupuesto en LCDLF | VIDEO

Kary x El Mundo, ¿de qué es el negocio de Karina Torres de LCDLF México?

Aldo Rendón defiende a Karina Torres por no limpiar los baños: ‘No es mucama’ | VIDEO

¿Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026?