Gema Garoa y Karina Torres tienen encontronazo tras quedarse sin presupuesto | VIDEO

Gema compra inmunidad por el 100% del presupuesto de la casa y se pelea con Karina Torres

Gema Garoa encendió La Casa de los Famosos México 2026 después de que compró su pase a la novena semana del programa al obtener la inmunidad a cambio del 100% del presupuesto de comida en el reality show.

Para sus compañeros, esto significa que no podrán comprar alimentos para a semana siguiente, por lo que la comida que tienen en la cocina debe durarles 15 días.

Esto encendió la preocupación en habitantes como Yahir y Karina Torres, aunque Gema Garoa y Ese Pérez se mostraron divertidos con la situación e incluso regresaron de la subasta cantando y bailando por lo que había sucedido.

Se arma pelea en la cocina tras perder todo el presupuesto

Ante lo ocurrido, participantes como Yahir, Mariana Ochoa y Cynthia Klitbo que han participado en la cocina decidieron comenzar a organizarse y quedaron con el resto de los habitantes en dividirse toda la comida en partes iguales.

Sin embargo, en ese momento Ese Pérez dijo que le parecía algo infantil y que la comida no tendría por qué dividirse, ante lo que Yahir justificó que debe alcanzar alimento para todos durante 15 días.

“Uno come como cerdo cuando quiere”, dijo Ese, ante lo que Yahir mencionó que él solo agarra huevos, pues no come otras cosas como jamón o salchicha.

En ese sentido, Karina terminó por explicarle a Ese que la forma en la que funcionará sería como tener una despensa individual. En redes sociales, señalaron que el famoso no quería que se organizaran así para comer sin límite.

Karina estalla contra Ese Pérez y Gema

En medio de la division de provisiones, Karina y Brianda bromeaban con que podrían comer poco jamón, ante lo que Gema visiblemente molesta. “No te lo tomes personal. Si tu no pensaste en el 100% ¿por qué vamos a tener empatía contigo?“, le cuestionó.

“¿Por qué tanto pedo por un plátano y un jamón? Lo están haciendo ustedes dos", acusó la influencer a Gema y Ese. “Quieres que sintamos esa empatía cuando tu no la tomaste por uno, ¿cómo pides algo que no das?“, le preguntó.

En ese sentido, Gema negó estar queriendo obtener empatía, mientras que Karina señaló que sí lo hace a través de la actitud que ha tomado. “Ya me exhalté porque no entiendes razones”, le recriminó.

Wey se agarraron Karina y Gema!!!!!!

Esto ya reventó!!!

La Gema quiso entrar en modo víctima porque la están culpando de todo solo a ella y Karina le puso un estate quitó



Aquí mártires no queremos preciosa, se sintió chingona pues que se los amarre#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/qkFQNSn3Ys — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 15, 2026

“Cómanse el jamón ya ustedes”, dijo Karina, ante lo que Ese y Gema prefirieron dejarla y salir al patio. Gema dijo “de la que menos pensé”, mientras que Karina dijo que “ni come tantas cosas”.

En una conversación entre Gema, Ese y Karina, la influencer confrontó a la actriz y la acusó de haber llegado muy altanera tras haber vendido el 100% del presupuesto.

“¿Estás jugando aquí tu solo? Quitémonos las pinches máscaras", le cuestionó Torres a Pérez, “pues no se notó que estamos jugando en grupo”, dijo.

En ese sentido, la famosa señaló que no hay sentido que le exijan lealtad si ella notó que no la cuidaron al regalar el presupuesto, algo que la afecta duramente.

¿A quién le dan la razón?



Karina/Ese y Gema #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/J2rSByvTR2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 15, 2026

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