La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 14 de septiembre?

El lunes 14 de septiembre comienza una semana más de La Casa de los Famosos México 2026, que arranca como ya es costumbre con una prueba de líder que definirá cuál de los habitantes obtiene algunos de los beneficios que vienen con el puesto.

Cabe mencionar que esta semana, la inmunidad volverá a subastarse, como ocurrió la semana pasada que aunque Biranda Deyanara fue líder, aún así quedó nominada porque compró el beneficio el influencer Ese Pérez por el 40% del presupuesto.

¿Quién ganó la prueba de líder este 7 de septiembre en La Casa de los Famosos México?

El líder se revela durante la gala de este lunes.

En esta ocasión, la prueba de líder consistía en hacer llegar un objeto encima de una estrucura inestable a través de una banda recta, un ejercicio que requería mucha concentración y cuidado por parte de los habitantes.

Mariana Ochoa, Gema Garoa y Ese Pérez se convirtieron en los semifinalistas de la prueba que requiere concentración y mucho cuidado y precisión para evitar caídas, ya que cada momento cuenta.

Mariana finalista para la prueba del lider, si gana se sube automáticamente a la subasta de la inmunidad #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/WmxpOOKRcJ — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 14, 2026

Beneficios del liderazgo en La Casa de los Famosos México 2026

El habitante que obtiene el liderazgo de la semana en el reality show también adquiere una serie de beneficios que lo pueden ayudar a permanecer en el proyecto durante más tiempo.

Los beneficios son:

Inmunidad: El líder no puede ser nominado esa semana, por lo que se asegura un lugar por más tiempo en el reality show. Este beneficio sin embargo, será cancelado esta semana.

Habitación de líder: El habitante sube a descansar en una habitación exclusiva con grandes comodidades y lujos. Debe ser acompañado por otro participante que puede elegir él o en otros casos es sorteado o elegido por el público.

Salvación: El líder es quien obtiene el beneficio inicial de la salvación para elegir al habitante que sacará de la placa de nominados esa misma semana. Deberá defender este derecho el viernes en el robo de la salvación.

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