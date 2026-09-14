El antes y después de Masad Altamimi; así lucía cuando no era famoso | FOTO

Masad Altamimi es el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, quien destaca además de por su personalidad y su gran apoyo en redes sociales, por su sorprendente cambio físico.

Y es que antes de la fama, el tiktoker árabe lucía muy diferente mientras intentaba labrar su camino en las redes sociales. Incluso se cambió el color de los ojos, aunque esto es algo que se conoce de manera pública; ahora te compartimos los detalles de cómo ha modificado su apariencia.

El antes y después de Masad Altamimi

En video antiguos de plataformas como YouTube, podemos ver al famoso Masad Altamimi realizar contenido que tiene que ver con videojuegos; el creador de contenido aparecía en ese entonces con un estulo más sencillo.

Por ejemplo, anteriormente el famoso conservaba su color natural de ojos, un tono miel oscuro que contrasta con el color claro que luce actualmente. Con el pasdo de los años, el hombre comenzó a diversificar el contenido.

comenzó a incursionar formalmente en la creación de contenido para redes sociales a finales de 2021 y durante 2022, ganando audiencia principalmente en TikTok a través de transmisiones en vivo, videos de estilo de vida y dinámicas de interacción con usuarios de distintas partes del mundo.

@bravtv0f Se volvió viral cómo lucía Massad Altamimi antes de entrar a La Casa de los Famosos México. El habibi apareció en unas fotos de años atrás, cuando todavía no tenía la fama que tiene ahora, y muchos quedaron sorprendidos con el cambio. En redes no tardaron en comparar su antes y después, asegurando que Massad tuvo tremenda evolución. Porque antes era el habibi gamer… y ahora entró a la casa como todo un galán de novela árabe. ♬ sonido original - Brav Tv

Sin embargo, su popularidad explotó exponencialmente a mediados y finales de 2023, cuando sus interacciones y transmisiones conjuntas con la influencer mexicana Melissa Navarro se volvieron virales, posicionándolo de manera masiva en el mercado hispanohablante.

Desde entonces, consolidó su presencia publicando contenido de entretenimiento, viajes y colaboraciones.

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