¿Qué es Novig, la marca de apuestas que hizo el anuncio con Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney es el centro de la conversación tras su polémico comercial para la plataforma de apuestas Novig, donde aparece prácticamente desnuda, cubriendo sus zonas íntimas de manera estratégica con el uso de pelotas y otro equipo de diversos deportes.

“¿Piensas en deportes? Demuéstralo. Novig es solo deportes", dice la famosa en el video mientras aprieta dos oboides de fútbol americano contra su pecho. “No apuestas sobre la guerra o muertes y nada de política. Solo tu, tus opiniones y deportes”, finalizó.

El anuncio de Sydndey Sweeney ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales por quienes señalan que con el mismo, la mujer sexualiza a las mujeres en el deporte.

Esto ha provocado que incluso atletas femeninas salgan a mostrar su descontento sobre las acciones de la actriz de Hollywood, recordando la fuerza femenina que hay detrás de ellas y el machismo que han enfrentado. Sin embargo, muchos también se preguntan qué es la empresa que promocionaba la famosa, por lo que ahora te compartimos lo que se sabe.

¿Qué es Novig?

Novig es una plataforma de apuestas deportivas y mercado de intercambio concebida para transformar la dinámica tradicional de las apuestas.

A diferencia de las casas de apuestas convencionales, donde los usuarios juegan directamente contra la casa, funciona como una bolsa de valores deportivos. Esto permite a los usuarios apostar directamente unos contra otros, establecer sus propias probabilidades y comerciar con sus posiciones en tiempo real antes o durante los eventos.

Rank these potential Eastern Conference starting lineups 1-5 👇 https://t.co/CD7EOPn0dO pic.twitter.com/k42xOBdIcg — Novig (@Novig) September 14, 2026

El principal atractivo de la plataforma radica en la eliminación de la comisión habitual de la casa, ofreciendo mejores cuotas y un rendimiento financiero superior para los apostadores.

Además de operar bajo un modelo de intercambio de probabilidades, en ciertas jurisdicciones utiliza una estructura de juegos de sorteo para permitir a los usuarios participar de forma legal en diversos estados de Estados Unidos, combinando tecnología de ejecución de alta velocidad con una interfaz enfocada en el análisis de datos.

Cabe mencionar que Sydney Sweeney tiene un vínculo directo y financiero con Novig más allá de ser solo la cara del anuncio donde aparece desnuda. En ese sentido, es socia estratégica y accionista de la empresa.

De acuerdo con información brindada por el fundador de la plataforma, Jacob Fortinsky, fue la propia Sweeney quien buscó a la compañía para proponer una alianza de participación accionaria.

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