‘Con todo respeto Sydney Sweeney’, el trend viral donde muestran a las mujeres en el deporte

‘Con todo respeto Sydney Sweeney’, el trend viral donde atletas muestran cómo lucen las mujeres en el deporte

Sydney Sweeney desató fuertes críticas recientemente, después de que en redes sociales se hizo viral su más reciente comercial con la plataforma de apuestas Novig en el que aparecía desnuda con diversos objetos de deportes cubriendo sus zonas íntimas.

En redes sociales, mujeres feministas y atletas femeninas advirtieron que este tipo de contenido sexualiza nuevamente a las mujeres en los deportes, algo contra lo que muchan han luchado desde hace años.

“Contradice años de lucha de las mujeres por la igualdad en el deporte”, es uno de los comentarios constantes sobre el comercial de Sydney Sweeney, descatando como por años las mujeres han sufrido abuso, sexualización y falta de apoyo en sus disciplinas por ser mujeres.

Atletas muestran cómo lucen las mujeres en el deporte tras comecial de Sydney Sweeney

Recientemente, en redes sociales hubo mujeres deportistas que compartieron videos con frases como “con todo respecto Sydney Sweeney, así se ven las mujeres en el deporte” y otros comentarios similares.

@briannathrossell This is what women in sports looks like 👏 ♬ original sound - briannathrossell

En ese sentido, los videos son acompañados con clips y fotos de las mujeres practicando el deporte de su elección como atletismo, levantamiento de pesas, natación y muchos otros.

“Las mujeres somos verdaderamente increíbles, y creo que es importante mostrarles a las jóvenes que nuestros cuerpos son capaces de mucho más que simplemente ser admirados”, comentó Lottie McGuiness, powerlifter británica paralímpica al hacer su versión de la tendencia.

@lottie_mcguinness Respectfully… 👀 I had to jump on this trend after seeing that advert. Women are truly incredible, and I think it’s important to show young girls that our bodies are capable of so much more than simply being looked at. Because the reality of women’s bodies is far more incredible than any advert could show. We can be strong. We can be powerful. We can push boundaries. We can lift things that are twice our bodyweight. Today, I benched 112kg as a woman in a strength sport. 🏋🏼‍♀️ This is what my body can do. And honestly? I think that’s pretty bloody incredible. 🤍 #womeninsports #trend #athlete #fyp #explore ♬ orijinal ses - Şarkı Fm

“Viniendo de un deporte que ya está sexualizado (como casi todos los deportes que practican las mujeres). Siempre defenderé que mi talento habla más alto que cualquier atuendo o vestido que elija para cubrirlo”, señaló por su parte la patinadora artística que en redes sociales se hace llamar @suzionice.

La reacción del público está dividida sobre esta tendencia, ya que muchos están de acuerdo con la importancia de hacer consciencia sobre no sexualizar a las mujeres en los deportes, mientras que otros aseguraron que no es tan importante como parece.

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