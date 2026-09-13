La parca y su sombra, ¿Dónde ver el drama completo?

La serie en formato vertical conocida como La parca y su sombra es en realidad una serie llamada Entre coronas y secretos, donde conocemos la historia de una mujer que trató de ser buena, pero regresa a su ser despiadado tras ser traicionada.

¿De qué trata La parca y su sombra?

La parca y su sombra, conocida de igual forma como Entre coronas y secretos sigue la historia de Rosa Moretti, una mujer fatal que mató por primera vez a los trece años.

Póster del drama Entre coronas y secretos, también conocido como La parca y su sombra ı Foto: Especial

A los quince, ya era la Parca. Por una promesa, guardó el arma y se enterró en un papel de dama durante diez años.

Sin embargo, diez años después, alguien cometió el error de creer que ya no era peligrosa, por lo que a partir de esa noche, ella volvió a vestir de negro, lista para hacer a alguien pagar.

¿Dónde ver La parca y su sombra?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Short TV. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia. Por ello, como alternativa puedes encontrar la historia completa en TeleSeria.

Además, hay varios clips en plataformas como Dailymotion, además de TikTok, donde los usuarios han compartido fragmentos de la producción en videos que han captado la atención del público.

Otras series

La esposa del padrino, un precio que no puedes pagar: Elena es una joven que sufre el rechazo y la humillación pública de su prometido, quien se casa con Renata, otra mujer, para darle el apellido a su hijo sin importarle los sentimientos de la protagonista. Tras sufrir tantos abusos, Elena llega a su límite y finalmente decide cortar todo lazo con su clan. Ella busca un aliado con el poder suficiente para ejecutar su revancha. Así conoce a Dante Moretti, el temido y poderoso Don del submundo criminal.

El harén apocalíptico del esposo héroe: Tras el apocalipsis, la tierra quedó contaminada y ya no se podía cultivar. Sam, que solo podía sobrevivir recogiendo basura, despertó accidentalmente un sistema y logró hacer un contrato con tres bellezas. Cuando el nivel de afecto de ellas aumentaba, él podía obtener comida, medicinas, armas e incluso semillas superiores. Paso a paso, se convirtió en el rey del apocalipsis.

Te metiste con la chica equivocada: Sienna, una chica que es heredera de un imperio armamentístico cuya identidad permaneció oculta por su seguridad durante toda su vida. Con 21 años de edad, su madre finalmente le presenta al hombre que es su prometido, Vicente Morán, el futuro Don de la Nueva Capital cuya familia controla toda la costa este. Un hombre implacable que cuenta con una enorme debilidad.

¿Quieres saber más?

El amor es el anzuelo, ¿Dónde ver el drama chino?

Bajo su armadura de sangre de rey, ¿Dónde ver el drama?

Peón abandonado, rey dragón inigualable, ¿dónde ver la serie viral animada?

Ángel plateado: ¿Dónde ver el drama completo?