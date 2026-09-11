La serie china conocida en redes sociales como El amor es el anzuelo en realidad se llama Cebo de Anzuelo. Es una serie romántica protagonizada por Wang Zuyi y Xu Zhenzhen.

¿De qué trata Cebo de Anzuelo?

Cebo de Anzuelo o El amor es el anzuelo sigue la historia de Cheng Yu, quien vive atrapada como un “canario” bajo el control y las ataduras de Zhou Jin. En un intento rebelde por liberarse, planea un falso escándalo o “incidente de cornudo” con el propósito de escapar y pedir ayuda.

El amor es el anzuelo, ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

A través de este plan conoce a Pei Zheng (interpretado como el “modelo masculino”), con quien inicia un juego de manipulación mutua donde ambos se utilizan, pero terminan desarrollando sentimientos sinceros.

¿Dónde ver El amor es el anzuelo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de WeTV. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. También parcialmente en canales como YouTube, TikTok y Facebook. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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La esposa del padrino, un precio que no puedes pagar: Elena es una joven que sufre el rechazo y la humillación pública de su prometido, quien se casa con Renata, otra mujer, para darle el apellido a su hijo sin importarle los sentimientos de la protagonista. Tras sufrir tantos abusos, Elena llega a su límite y finalmente decide cortar todo lazo con su clan. Ella busca un aliado con el poder suficiente para ejecutar su revancha. Así conoce a Dante Moretti, el temido y poderoso Don del submundo criminal.

El harén apocalíptico del esposo héroe: Tras el apocalipsis, la tierra quedó contaminada y ya no se podía cultivar. Sam, que solo podía sobrevivir recogiendo basura, despertó accidentalmente un sistema y logró hacer un contrato con tres bellezas. Cuando el nivel de afecto de ellas aumentaba, él podía obtener comida, medicinas, armas e incluso semillas superiores. Paso a paso, se convirtió en el rey del apocalipsis.

Te metiste con la chica equivocada: Sienna, una chica que es heredera de un imperio armamentístico cuya identidad permaneció oculta por su seguridad durante toda su vida. Con 21 años de edad, su madre finalmente le presenta al hombre que es su prometido, Vicente Morán, el futuro Don de la Nueva Capital cuya familia controla toda la costa este. Un hombre implacable que cuenta con una enorme debilidad.

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