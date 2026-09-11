¡Lady Gaga ya es mamá! Filtran fotos de la cantante y Michael Polansky con su bebé recién nacido

¡Lady Gaga ya es madre! Recibe a su primer bebé junto a Michael Polansky

Lady Gaga y Michael Polansky ya son padres. Aunque la pareja ha mantenido los detalles sobre el nacimiento de su primer hijo entre ellos, en redes sociales ya circulan las primeras imágenes de la cantante con su bebé.

Filtran fotos del bebé de Lady Gaga

Esta información fue revelada por Page Six junto con las imágenes de la familia caminando por la calle; sin embargo, de momento se desconoce el género, nombre y la fecha de nacimiento del menor.

Goo Goo Gaga!!! Lady Gaga and her fiancé, Michael Polansky, were spotted for the first time since Page Six confirmed they recently welcomed their first child. 🫶



📸: BACKGRID pic.twitter.com/vcV58UfPhT — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

El medio informó que las fotos fueron tomadas en Northen California, donde la pareja caminaba mientras ella mantenía al bebé cerca de su pecho. Asimismo, se encargaron de ocultar los rostros de las celebridades.

El público reaccionó con diversos comentarios donde celebraron el nacimiento del bebé de Lady Gaga, pero también cuestionaron que en ningún momento se le vio a la artista embarazada.

Te dejamos algunas reacciones:

“Gente, estoy flipando. ¿Fue vientre de alquiler, no? Porque no es posible, ella no parecía embarazada durante los Grammy que fueron en febrero de este año".

“Muy feliz por la mami”.

“Gente, no lo puedo creer”.

“Dios mío, peor que tiene una panza de posparto de verdad, NO LO CREO”.

“¿Adoptó?"

Cabe mencionar que fue hace varios meses que Lady Gaga aseguró que tener hijos con Michael Polansky iba a ser “su siguente protagónico” durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert que ocurrió en noviembre del año pasado.

La pareja se comprometió el 1 de abril de 2024, aunque por meses mantuvieron el mismo en secreto, hasta que la cantante presentó a su novio como “su prometido” a Gabriel Attal, Primer Ministro de Francia, durante los Juegos Olímpicos de París.

Aunque Gaga aseguró en marzo de este año que se iba a casar “pronto” con Michael, de momento no se ha revelado si la boda ya ocurrió o si se llevará a cabo en un par de meses más.

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