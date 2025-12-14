Lady Gaga se presentó recientemente en Sídney, Australia. La cantante estadounidense impactó al público no sólo por entregarles una interpretación de calidad, sino por un gesto que demostró que aprecia a su equipo de trabajo.

Debido a la lluvia que hubo esa noche en el Estadio Accor, uno de sus bailarines se resbaló y cayó fuera del escenario. Ante la situación, la artista no dudó en detener el concierto e ir a auxiliar al bailarín; incluso lo abrazó para tranquilizarlo.

En La Razón de México te contamos cómo se vivió ese momento, que fue sumamente aplaudido en redes sociales.

Lady Gaga detiene concierto tras la fuerte caída de un bailarín | VIDEO

El incidente que ha sido ampliamente difundido en redes sociales ocurrió mientras Lady Gaga interpretaba “Garden of Eden”. Mientras los bailarines avanzaban hacia la pasarela frontal del escenario del Estadio Accor y uno de ellos, Michael Dameski, perdió el equilibrio luego de resbalarse en la superficie que se encontraba mojada debido a la lluvia.

El joven se deslizó por completo fuera de la plataforma, generando gritos de impresión entre algunos asistentes del concierto.

Inmediatamente después de la caída del bailarín, el resto de sus compañeros se detuvieron. Lady Gaga, por su parte, no dudó en correr hacia el frente del escenario, mientras agitaba los brazos como una señal para alertar a su equipo técnico y detener la presentación.

Según se logra escuchar en videos difundidos en redes sociales, la famosa gritó: “¡Paren!“. Luego, la intérprete toma el micrófono y pide al público: “Un segundo”.

Lady Gaga bajó del escenario para verificar personalmente que su bailarín estuviera en buen estado de salud. “¿Estás bien?”, le preguntó a Michael Dameski; además, la famosa lo abrazó para calmarlo.

El público observó en silencio el desarrollo de la situación, también preocupados por el bienestar del joven.

Afortunadamente todo quedó en un susto y el bailarín no sufrió lesiones. Tras verificar que todo estaba en orden, Lady Gaga decidió hacer una breve pausa en el concierto para que los integrantes de su equipo de baile cambiaran su calzado por opciones más seguras que pudieran evitar accidentes en la plataforma, debido a la lluvia de esa noche.

Tan sólo unos minutos después, el concierto se reanudó con normalidad para brindar una noche inolvidable a los fans de la intérprete de “Bad Romance”. Michael Dameski, el bailarín que sufrió la caída, estuvo de vuelta en escena.

El gesto de Lady Gaga con su bailarín fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde usuarios resaltan la calidez humana que tiene la cantante estadounidense.