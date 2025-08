Lady Gaga, la gran reina rumbo a los MTV VMAs

“Abracadabra”, siente el ritmo bajo tus pies: Lady Gaga está de vuelta en la cima. La música de Mayhem encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) 2025 con 12, poniendo fin a la racha de dos años de Taylor Swift en el primer lugar.

Lady Gaga está nominada a Mejor Colaboración, Pop, Dirección, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía, Efectos Visuales, así como Canción, Video, Álbum y Artista del Año.

Completando la categoría de Artista del Año, cuyos nominados se anunciaron ayer, están Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y The Weeknd, así como Beyoncé y Taylor Swift. Éstas dos últimas están empatadas en el título de mayor cantidad de premios VMAs. Cada una tiene 30.

El Tip: La votación de los fans comenzó en línea ayer en 19 categorías neutrales en cuanto al género y termina el 5 de septiembre.

Lady Gaga es seguida de cerca por Bruno Mars, con 11 nominaciones. Kendrick Lamar tiene diez. Sabrina Carpenter y la nominada por primera vez ROSÉ, de Blackpink, están empatadas con ocho; al igual que Ariana Grande y The Weeknd con siete. Billie Eilish tiene seis. Charli xcx cinco.

El premio principal de la noche, Video del Año, enfrenta a “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars contra “Brighter Days Ahead” de Ariana Grande, “Birds of a Feather” de Billie Eilish, “Not Like Us” de Kendrick Lamar, “APT.” de ROSÉ y Mars, “Manchild” de Sabrina Carpenter, y “Timeless” de The Weeknd y Playboi Carti.

La ceremonia será el 7 de septiembre, en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.