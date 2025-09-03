Lady Gaga y Tim Burton lanzan impactante VIDEO ‘The Dead Dance’ en Xochimilco

La cantante Lady Gaga sorprendió al lanzar su nuevo video musical de la canción The Dead Dance, el cual fue dirigido por el cineasta Tim Burton, pero además el clip fue grabado en la icónica Isla de las Muñecas de Xochimilco.

En el mes de julio, Tim Burton estuvo de visita en México para presentar su exposición Laberinto, la cual exhibe piezas de sus películas y es un recorrido sorprendente para su más grandes fans.

En ese momento se supo que Lady Gaga también estaba en México y se filtraron algunos videos de que se estaba grabando el video musical en Xochimilco.

Así es el nuevo video de Lady Gaga grabado en La Isla de las Muñecas

El video es en blanco y negro y Lady Gaga luce un atuendo estilo victoriano, con un vestido largo y unos rizos apretados en el cabello, que recuerdan a los personajes de Tim Burton como la reina roja de la película Alicia en el país de las maravillas o Más. Lovett, quiénes fueron interpretadas por la ex esposa de Tim Burton Helena Bonham.

El video clip empieza con un vistazo a las aterradoras muñecas de esta isla y luego Lady Gaga aparece con movimientos que recuerdan a una muñeca.

En las tomas del video, las muñecas de esta isla de Xochimilco fueron animadas para que pareciera que movían los ojos o que sonreían de manera macabra.

Lady Gaga en este video musical recuerda al clip de Thriller de Michael Jackson con una coreografía que en momentos combina pasos para simular una muñeca de porcelana o un zombie.

El clip se ha vuelto tendencia mundial, no solo por el concepto del clip, sino también porque trae el sello de Tim Burton y porque se filmó en México.

Los fans de Lady Gaga dejaron un gran numero de reacciones a este clip, pues era uno de los más esperados. Cabe recordar que en su último y más reciente álbum Mayhem, la artista tiene un concepto muy oscuro, tal es el caso de su canción “Abracadabra”, su tema más exitoso hasta el momento de ese disco.