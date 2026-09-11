Un poco traviesa, también relacionada con el título El rebelde y la erudita es un drama chino en el que se une el destino de una joven estudiosa y un chico rico con un pasado complicado, lo que lleva a diversos momentos que muestran la cercanía entre el odio y el amor

¿De qué trata Un poco traviesa?

Un poco traviesa sigue la historia de Maya Hayes, una estudiante de excelencia con un objetivo: estudiar duro, escapar de su padre violento y no mirar atrás. Pero cuando irrumpe en un salón de tatuajes huyendo de una paliza, se topa con el rebelde de la escuela Oakridge, Jude Sinclair.

Un poco traviesa, ¿dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

Pronto, la alumna ejemplar y el chico rico con un pasado difícil terminan compartiendo pupitre. Las madrugadas se convierten en secretos. Los insultos dan paso a la comprensión. Poco a poco, logran ver a través de sus armaduras y descubren algo auténtico. Juntos hacen un pacto: liberarse, luchar y destruir todo lo que intente hundirlos.

¿Dónde ver Un poco traviesa?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Reelshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. También parcialmente en canales como YouTube, TikTok y Facebook. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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