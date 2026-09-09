El harén apocalíptico del esposo héroe, ¿Dónde ver el drama completo?

La serie en formato vertical El harén apocalíptico del esposo héroe es un drama creado con Inteligencia Artificial en el que conocemos la historia de un hombre que vive en el apocalipsis con un sistema de recompensas que cambia su suerte

¿De qué trata El harén apocalíptico del esposo héroe?

El harén apocalíptico del esposo héroe sucede despues de la Tercera Guerra Mundial, cuando llegó el apocalipsis en medio de la destrucción que dejó la guerra.

El harén apocalíptico del esposo héroe ı Foto: Especial

La tierra quedó contaminada y ya no se podía cultivar. Sam, que solo podía sobrevivir recogiendo basura, despertó accidentalmente un sistema y logró hacer un contrato con tres bellezas.

Cuando el nivel de afecto de ellas aumentaba, él podía obtener comida, medicinas, armas e incluso semillas superiores. Paso a paso, se convirtió en el rey del apocalipsis.

¿Dónde ver El harén apocalíptico del esposo héroe?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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