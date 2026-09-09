¿Quiénes son todos los nominados de La Granja VIP hoy 9 de septiembre 2026?

Ellos son todos los nominados de La Granja VIP 2026 de hoy 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre se lleva a cabo la primera nominación de los participantes de La Granja VIP 2026, la diferencia es que en este reality show se nominan cara a cara y se dicen de todo, lo que enciende más la polémica que impacta a los fans.

Previo a la nominación ya hubo dos nominados, que son Kevyn Contreras “Bicolor” y María Karunna, quiénes quedaron en la placa de nominados debido a una dinámica que se jugó en días anteriores.

¿Quiénes son los nominados de hoy en La granja VIP?

Los granjeros hicieron sus enfrentamientos cara a cara y se determinó que los nominados son:

María Karunna

Kevyn Contreras





Quién nominó a quién en La Granja VIP 2026

Natalia Alcocer a Rafa Mercadante

Pascal Nadaud a La Coreañera

Pimpinela Escarlata a Pascal

Azalia a Mónica Escobedo

María Karunna a Pimpinela Escarlata

¿Qué pasará en las nominaciones de hoy en La Granja VIP?

Cada uno de los participantes pasó a mencionar a cual de sus compañeros nomina y los motivos por los que quiere nominarlo.

Antes de las nominaciones algunos participantes estuvieron diciendo en la cámara contra quiénes iban a ir.

Julio Camejo dijo que él va contra los muebles de la granja y mencionó específicamente a Kevyn Contreras y a La Coreañera, aseguró que le caen muy bien, pero que no están dando nada de contenido y pues votaría por ellos.

Una nominación muy cantada es la de Pascal Nadaud, iba contra Kevyn Contreras, ya que todo el día tuvieron varios enfrentamientos en los que el deportista de Exatlón acusó al comediante de no aportar nada al trabajo de la granja, pero el comediante ya está nominado desde el martes.

Azalia también dijo que se iba a ir contra Mónica Escobedo con quien ha tenido discusiones por el desperdicio de comida, asimismo se va a ir contra Rafael Mercadante, con quien también tuvo diferencias por discusiones en la cocina.

Kunno y Manelyk son muy cercanos así que se espera que ellos dos voten muy similar, aunque Mane no quiso decir contra quién iba. Por su parte, Mono Osuna dijo que él ya tiene en la mente a las personas que va a nominar, pero tampoco quiso comentarlo de manera pública.

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