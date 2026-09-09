Muere Óscar Mario Beteta, reconocido periodista mexicano, a los 70 años de edad

Murió el periodista Óscar Mario Beteta, comunicador mexicano especializado en finanzas, economía y análisis político. Se informa que falleció de cáncer a los 70 años de edad este 9 de septiembre en el Hospital ABC de Santa Fe.

El conductor tenía más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación y fue considerado un referente del eriodismo radiofónico y exconductor del noticiero Los Tiempos de la Radio, por lo que diversos periodistas como Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto lamentaron el fallecimiento.

“Yo deseando que Óscar Mario Beteta se recuperara y me acaban de informar de su fallecimiento. Descansa en paz querido amigo y compañero de tantos años. A tu familia mi pésame. Te vamos a extrañar”, escribió López Dóriga a través de su cuenta de X.

Por su parte, Alejandro Moreno comentó: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo, gran periodista mexicano y una voz reconocida de la radio en nuestro país. Durante muchos años ejerció el periodismo con profesionalismo, carácter y una enorme pasión por informar”:

¿Quién era Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta nació el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter.

Antes de formarparte de los medios de comunicación, trabajó en instituciones como Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex y fue corredor de bolsa. Luego, entró al Canal 40 con el programa de análisis Visión 40.

Yo deseando que Oscar Mario Beteta se recuperara y me acaban de informar de su fallecimiento.



Descansa en paz querido amigo y compañero de tantos años. A tu familia mi pésame. Te vamos a extrañar.https://t.co/68TaPqYVdm pic.twitter.com/a0uurmAFjW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 10, 2026

A través de los años, el periodista fue galardonado con diversos reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica (1981), el Premio Nacional de Economía (1983), el Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio (2007), además de tres Premios Nacionales de Periodismo.

La revista Líderes Mexicanos, en sus ediciones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, lo incluyó entre los 300 personajes más influyentes en México; la Asociación Nacional de Locutores le entregó la medalla Mejor Conductor de Noticias.

Con más de 30 años de presencia y experiencia en los medios de comunicación, su programa En Los Tiempos de la Radio, en Grupo Fórmula, se transmitió a toda la República Mexicana y sur de los Estados Unidos, y fue uno de los más influyentes y de mayor penetración hasta febrero de 2024.

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