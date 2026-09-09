Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 9 de septiembre

Este miércoles 9 de agosto se llevan a cabo las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026, dónde se van a definir a los habitantes nominados, los participantes que podrían salir el próximo domingo de la competencia.

En esta ocasión, el participante que cuenta con inmunidad es Ese Pérez, pese a que la líder de la semana fue Brianda Deyanara. Esto porque él la compró a cambió de casi la mitad del prespuesto semanal en la casa.

Por otro lado, Mariana Ochoa quedó directamente nominada; además, este martes salió Gala Montes por decisión propia, después de la salida de Flor Vigna el pasado domingo.

Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026

En esta ocasión, las nominaciones fueron tomáticas, ya que durante las mismas los habitantes se encontraban en un cuarto de hospital del terror. Así fueron las nominaciones:

Gema Garoa

3 puntos a Brianda Deyanara

2 puntos a Masad Altamimi

1 punto a Yahir

Nominación de Gema🔥👻



3 Puntos: Brianda

2 Puntos: Masad

1 Punto: Yahir #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FdNx9eeJge — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 10, 2026

Yahir

3 puntos para Cynthia Klitbo

2 puntos para Gema Garoa

1 punto para Karina Torres

Nominación de Gema JAJAJA



Brianda 3 puntos

Masad 2 puntos

Yahir 1 punto #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/DedhEPf9BO — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) September 10, 2026

Ernesto Laguardia

3 puntos para Yahir

2 puntos para Gema Garoa

1 punto para Memo Shutz

Ernesto Laguardia en el que seguramente será su momento más viral de la temporada, se asustó y divirtió cañón. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/e6BGHdV8DE — Julio Núñez (@julioamx) September 10, 2026

Brianda Deyanara

3 puntos para Ernesto Laguardia

2 puntos para Gema Garoa

1 punto para Cynthia Klitbo

Brianda se mega asustó en la dinámica



3 puntos para Ernesto

2 para Gema

1 para Cynthia



ESTÁ VIVO DECÍA AJAJAJAJAJA pic.twitter.com/8up89mhTF6 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 10, 2026

Masad Altamimi

3 puntos para Karina Torres

2 puntos para Memo Shutz

1 punto para Gema Garoa

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