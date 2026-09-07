La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 7 de septiembre?

El lunes 7 de septiembre comienza una semana más de La Casa de los Famosos México 2026, que arranca como ya es constumbre con una prueba de líder que definirá cuál de los habitantes obtiene inmunidad esta semana.

Además de la eliminación de Flor Vigna de la competencia, cayó una bomba para los habitantes con la entrada de Gala Montes al programa, quien a partir de ahora sería una habitante más del programa, quien promete poner al proyecto de cabeza.

¿Quién ganó la prueba de líder este 7 de septiembre en La Casa de los Famosos México?

El líder de la semana se revela durante la gala de este lunes.

En esta ocasión, el reto de la semana por el liderazgo consistía en que los participantes debían subir a una plataforma inestable apra colocar cada una de las pelotas en los postes 2, 3, 4 y 5 en el orden deseado. Tras esto, habrían de levantar el envase colocado al inicio.

Como siempre, se llevó a cabo la actividad separando a los habitantes por género; Cynthia Klitbo y Brianda Deyanara se enfrentaron en las semifinales del reto que subió un poco la complejidad, al igual que Yahir y Masad Altamimi.

De este modo, los finalistas del reto fueron Masad Altamimi y Brianda Deyanara, quienes ya han destacado entre los participantes por sus habilidades para los juegos, por lo que quedaba entre ellos el liderazgo.

Beneficios del liderazgo en La Casa de los Famosos México 2026

El habitante que obtiene el liderazgo de la semana en el reality show también adquiere una serie de beneficios que lo pueden ayudar a permanecer en el proyecto durante más tiempo.

Los beneficios son:

Inmunidad: El líder no puede ser nominado esa semana, por lo que se asegura un lugar por más tiempo en el reality show.

Habitación de líder: El habitante sube a descansar en una habitación exclusiva con grandes comodidades y lujos. Debe ser acompañado por otro participante que puede elegir él o en otros casos es sorteado o elegido por el público.

Salvación: El líder es quien obtiene el beneficio inicial de la salvación para elegir al habitante que sacará de la placa de nominados esa misma semana. Deberá defender este derecho el viernes en el robo de la salvación.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

¿Quieres saber más?

Poncho de Nigris critica la entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos México: ‘A nada de un brote psicótico’

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 6 de septiembre?

Niurka ignora a Manelyk y se desata su primer encontronazo en La Granja VIP: ¡Patética! | VIDEO