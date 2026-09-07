¿Quién es Danielle Simba Allen, la esposa de Igho ‘Tiny’ Ubiribo?

El influencer Igho ‘Tiny’ Ubiribo murió tras someterse a una operación de agrandamiento de pene mientras se encontraba de vacaciones, una noticia que impactó en redes sociales tras hacerse viral meses después.

En ese sentido, muchos han querido saber también más detalles sobre la esposa del creador de contenido, quien ha recibido todo tipo de mensajes a raíz de darse a conocer el fallecimiento del famoso.

British-Nigerian influencer and businessman Igho ‘Tiny’ Ubiribo, died after a penis enlargement procedure in Thailand went wrong.



He was later laid to rest in London in a gold coffin reportedly worth $745,000.



[📸: via/ Ego2222, FB CoffinsDirect] pic.twitter.com/5JHoCGLGU9 — Complex (@Complex) September 5, 2026

¿Quién es Danielle Simba Allen?

Danielle Simba Allen es una diseñadora de modas, empresaria y personalidad social británica-zimbabuense. Nació en el Reino Unido, se crió en Zimbabue y posteriormente estudió gestión hotelera en Londres.

Es reconocida principalmente por ser la fundadora y directora creativa de la firma de moda TIR Fashion House, creada en 2013. A través de su marca, ha vestido a concursantes de certámenes de belleza, figuras públicas y ha exhibido sus diseños en eventos como la Africa Fashion Week.

Fue galardonada como Emerging Designer of the Year en la edición de Londres de dicho evento en 2014. Estuvo casada con el empresario e influencer británico-nigeriano Igho ‘Tiny’ Ubiribo, con quien contrajo matrimonio en una concurrida y célebre ceremonia en Zimbabue a la que asistieron personalidades como el cantante Davido.

La última publicación realizada en su cuenta de Instagram hasta el momeno fue de noviembre del 2025, meses antes de la inesperada muerte de su esposo. En la publicación, ella incluyó fotos con su pareja.

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