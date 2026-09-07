¿Quién era Igho ‘Tiny’ Ubiribo, el influencer que murió por una cirugía para agrandar su pene?

El nombre de Igho ‘Tiny’ Ubiribo se ha hecho viral tras darse a conocer que murió después de someterse a una operación para agrandar su miembro viril. Ahora te contamos más sobre quién era y lo que se sabe del fallecimiento.

¿Quién era Igho ‘Tiny’ Ubiribo?

Igho ‘Tiny’ Ubiribo (conocido también bajo los seudónimos Denisi o Ego) fue un empresario, influencer y figura de la alta sociedad británico-nigeriana.

@sighfridfz Se operó para agrandarse el m!3mbr0 y perdió la vida. Igho Ubirigo fue de vacaciones a Bangkok en marzo del 2026, cuando decidió entrar a una clínica para agrandarse el miembro, saliéndo fue a un lugar de masajes para relajarse y un dolor en el pecho, hizo que se desvaneciera en dos ocasiones. Cuándo la ambulancia lo llevó al hospital se desvaneció por tercera vez y trataron de reanimarlo durante 100 minutos, sin tener éxito. La autopsia de ley reveló que le dio una embolia pulmonar, porque el ácido hialurónico que le inyectaron en miembro llego al torrente sanguíneo y directo los pulmones. Sin duda, un procedimiento demasiado riesgoso, aún hecho por profesionales. #ighoubiribo #tinyubiribo #bangkok #alargamiento #sighfridfz ♬ original sound - SighfridFZ -

Estaba casado con Danielle Simba Allen (también conocida como Dani Allen), una diseñadora de moda y empresaria de origen británico-zimbabuense, creadora de la marca TIR Fashion House.

Era conocido en redes sociales por exhibir un estilo de vida lleno de lujos, ropa de diseñador y viajes, además de ser un amigo cercano del famoso cantante de Afrobeats Davido. Contaba con 185 mil seguidores en Instagram.

Sin embargo, obtuvo fama internacional recientemente tras darse a conocer su muerte. Y es que el hombre se encontraba de vacaciones en Tailandia el pasado marzo cuando decidió asistir a una clínica para realizarse un agrandamiento de pene.

🚨 INFLUENCER MURIÓ TRAS SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO PARA AGRANDAR SU PENE



Igho “Tiny” Ubiribo, empresario e influencer británico-nigeriano de 43 años, murió después de someterse a un procedimiento estético de aumento del pene durante unas vacaciones con su esposa en Bangkok,… pic.twitter.com/072PBtJKAe — NotiCali (@NotiCaliOficial) September 6, 2026

Dicho procedimiento era no quirúrgico y consistía en inyectarle 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en la zona privada. Tras el proceso, se sometió a un masaje donde se desvaneció en dos ocasiones.

Igho Ubiribo fue llevado de emergencia a un hospital donde perdió la vida en las primeras horas del 6 de marzo y en las investigaciones posteriores encontraron ácido hialurónico en sus pulmones, lo que le habría provocado una embolia pulmonar que terminó con su vida.

También se informó que Ubiribo tenía antecedentes de una operación en las articulaciones, además de prediabetes y gota.

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