La influencer Nea Paz, conocida como la Barbie peruana, anunció recientemente que canceló su boda y puso fin a su relación sentimental con Antony, llamado El Oso. La noticia causó gran impacto en redes sociales, pues la pareja llevaba más de 10 años junta y los preparativos de la ceremonia ya estaban en marcha.

Los seguidores de la joven, acostumbrados a verla compartir momentos de glamur y estilo, quedaron sorprendidos por este giro inesperado en su vida y se preguntan cuáles fueron los motivos detrás de esta drástica decisión. Si no conoces a esta creadora de contenido que es tendencia en Internet, en La Razón te contamos.

¿Quién es Nea Paz la Barbie peruana, influencer que canceló su boda y terminó su relación?

Nea Paz es una creadora de contenido peruana que se ha ganado el título de Barbie peruana por su apariencia física y su estilo característico; usa el cabello rubio y los tonos rosas siempre están presentes en sus atuendos.

La joven es originaria de La Oroya y criada en Huancayo, Perú. Estudió Ingeniería Forestal y Ambiental en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).

En plataformas como Instagram y TikTok, comparte publicaciones relacionadas con moda, belleza y estilo de vida, por lo que ha acumulado más de 150 mil seguidores y 1 millón, respectivamente, quienes la consideran un referente juvenil.

Su relación sentimental con Antony, El Oso, era parte de su vida pública y su contenido, pues incluso había anunciado con entusiasmo su boda, generando emoción entre sus fans. Nea Paz y su exnovio se comprometieron en París, Francia, frente a la Torre Eiffel, a finales de 2023.

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2026 la influencer sorprendió con un comunicado en el que reveló que la ceremonia quedaba cancelada y que su relación había terminado.

“Después de tantos años compartiendo una parte muy importante de nuestras vidas, Antony y yo hemos decidido seguir caminos separados. Hay etapas que terminan, incluso cuando significaron muchísimo para nosotros. Me quedo con lo vivido, con lo aprendido y con mucho cariño por todos estos años”, escribió Nea Paz en una historia de Instagram.

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