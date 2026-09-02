La nueva edición de La Isla de las Tentaciones sorprendió al público pues se anunció la incorporación de una pareja muy famosa: Nacho de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, y su novia Náyades Lospitao.

La noticia despertó curiosidad sobre la vida y trayectoria de este joven que, pese a su apellido, ha buscado abrirse camino por méritos propios en el mundo del entretenimiento; en La Razón te contamos del modelo de 26 años.

¿Quién es Nacho de Borbón, el primo del rey Felipe VI que se une a La Isla de las Tentaciones?

Nacho de Borbón, de 26 años, es descendiente directo de la rama Borbón y tataranieto de Enriqueta de Borbón, lo que lo vincula con una larga línea de monarcas españoles, entre ellos Carlos IV, Carlos V y Felipe VI. Sin embargo, su carrera se ha desarrollado en el mundo del modelaje y la televisión.

Con 1.84 metros de estatura, ojos azules y cabello rubio, se ha convertido en rostro habitual de pasarelas y campañas publicitarias. Antes de dedicarse al modelaje, trabajó como captador de socios para ONG y dependiente en tiendas de ropa, demostrando que no se ha apoyado únicamente en su linaje.

En 2022 participó en Supervivientes, donde ganó notoriedad por su carácter y físico. Actualmente mantiene una relación con Náyades Lospitao, estudiante de Derecho en Estados Unidos y creadora de contenido, con quien ingresará a La Isla de las Tentaciones 11.

Cuenta con más de 81 mil seguidores en Instagram, donde se encuentra como @nachodeborbon.

Nacho de Borbón y su novia ponen a prueba su amor en La Isla de las Tentaciones

Nacho de Borbón y su novia Náyades decidieron poner a prueba su relación de dos años e ingresar al reality La Isla de las Tentaciones. Se conocieron en un evento de influencers en Valencia y ahora deberán enfrentar celos, retos y sus propias decisiones en República Dominicana.

Ellos, son una de las cinco parejas de esta nueva temporada, integrada por:

Kico y Paula

Sergio y Paola

Rubén y Gema

Nando e Isa

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