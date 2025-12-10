La novena temporada de La Isla de las Tentaciones impactó al público luego de que hace unos días se viviera uno de los capítulos más caóticos hasta ahora.

Tras este episodio violento entre Almudena y Darío, el público ha sentido curiosidad por conocer la identidad de la pareja. Aquí en La Razón, te contamos quién es Almudena Porras.

¿Qué pasó entre Almudena y Darío de La Isla de las Tentaciones?

Todo el pleito en La Isla de las Tentaciones se desató con la dinámica del “espejo” que propuso la producción del reality show, misma que fue pensada como un instante de intimidad para una de las parejas más lonjevas: Almudena y Darío.

La regla principal era mantener el silencio absoluto y, mediante gestos, miradas y expresiones, debían transmitir aquello que no podían comunicar desde las villas.

El ejercicio terminó transformándose en una escena marcada por gritos, golpes contra el vidrio y una tensión que traspasó la pantalla. La situación obligó a la conductora de La Isla de las Tentaciones, Sandra Barneda, a intervenir en varias ocasiones para intentar controlar el ambiente y calmar a Almudena.

¿Quién es Almudena de La Isla de las Tentaciones?

Almudena Porras, participante de La Isla de las Tentaciones, tiene 26 años y mide 1.66 m de estatura.

La joven es oriunda de Cártama, lugar que se ubica en la provincia de Málaga, España. Sobre su preparación académica se sabe que tiene el Grado Medio en Comercio y Marketing.

Actualmente, labora como administrativa y combina su trabajo con el modelaje y la televisión. Almudena Porras fue nombrada a finales del año pasado como Miss RNB Soria 2025.

Entre sus aficiones se encuentran las carreras de caballos, conocidas como hípica en el país ibérico, el patinaje, viajar y la moda.

Almudena y su relación con Darío en La Isla de las Tentaciones

Almudena mantiene una relación con Darío Linero desde la adolescencia. La pareja se conoció a los 14 y 15 años durante una fiesta familiar; desde entonces, han permanecido juntos.

En total, tienen más de once años sin haber tenido otras parejas. Ambos entraron al reality La Isla de las Tentaciones con el objetivo de fortalecer la relación y superar los celos de Almudena.

De acuerdo con sus entrevistas iniciales, su participación en el programa les ayudaría a dar un paso hacia planes de boda y familia, sin embargo, parece ser que no sucederá así. Los últimos días su relación ha tenido muchas tensiones, incluyendo la dinámica del “espejo” en el que Almudena soltó toda la ira que tenía guardada.