Álvaro y Mayeli de La Isla de las Tentaciones 9

La Isla de las Tentaciones 9 comenzó hace pocas semanas, pero ya da mucho de qué hablar. Lorenzo y Nieves fueron expulsados del programa y se despidieron de República Dominicana.

La abrupta salida es consecuencia del mal comportamiento que han tenido los concursantes. Al no seguir las reglas del reality, como castigo, la producción los obligó a votar por la pareja que se iría.

Ahora, Álvaro Rubio y Mayeli Diaz tomarán el lugar de la pareja; sin embargo, se especula que la joven está embarazada. Te contamos quiénes son y cómo ha sido su participación en ediciones anteriores.

Álvaro Rubio y Mayeli son la nueva pareja en La Isla de las Tentaciones 9

La pareja que reemplaza a Lorenzo y Nieves está formada por dos rostros ya familiares para los seguidores de La Isla de las Tentaciones, pues ambos participaron en la temporada anterior.

Álvaro Rubio, originario de España, participó en la entrega 8 junto a su entonces novia Alba, y Mayeli Diaz, de Imbabura en Ecuador, como tentadora. Aunque durante el programa no tuvieron ningún tipo de vínculo romántico, el amor entre ellos surgió tiempo después de finalizar las grabaciones.

La temporada pasada Álvaro cayó en la tentación con Erika Portillo, quien vuelve esta edición como tentadora, mientras que Mayeli fue la responsable de que Tadeo engañara a su pareja Sthefany.

En el reencuentro emitido seis meses después, los espectadores descubrieron que Álvaro Rubio y Mayeli Diaz estaban juntos, aunque su relación ha pasado por numerosas crisis y discusiones.

Mayeli también es recordada por haberse involucrado con Gerard Arias, actual participante de La Isla de las Tentaciones, fuera de la isla.

Además, se especula en redes sociales que la participante está embarazada y, lo que causa más intriga, es que la producción no ha compartido fotografías en Instagram presentándola, tal como se ha hecho con otros integrantes del reality y con el propio Álvaro Rubio.

Hasta el momento, Mayeli no ha emitido comentarios sobre porqué no ha aparecido en la última transmisión del programa ni sobre los rumores de un posible embarazo.

Ahora, la pareja afrontará una nueva prueba de amor en La Isla de las Tentaciones 9, sin embargo, esto apenas comienza y el público afirma que Álvaro volverá a caer con Erika Portillo.