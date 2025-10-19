La Granja VIP: Ellos son los peones de la segunda semana del reality

Ellos son los peones de la segunda semana de La Granja VIP

Este domingo se llevó a cabo la primera gala de eliminación en La Granja VIP, dónde también se definió cuáles participantes del reality show quedaban esta semana bajo el puesto de peones, que se ha convertido en uno de los más codiciados entre los granjeros.

En teoría, ser peón en La Granja VIP debería de ser considerado un castigo, pues los habitantes que cuentan con estos roles tienen muchas desventajas que los vuelve vulnerables en la competencia y son los que más trabajan de todos.

bea diciendo: puras mujeres que se quieren rifar la misión, mujeres ching0nas, mujeres empoderadas que no les da miedo ser peones



me parece bien por la parte de que los hombres su único contenido ha sido decir “que son los más fuertes” y esto les contradice#LaGranjaVIP pic.twitter.com/8bfumkU3IK — riv (@ponyoogirl) October 20, 2025

A pesar de que los peones duermen en condiciones de establo, se bañan con agua helada que solo pueden calentar con una bicicleta y son los primeros en levantarse para realizar varias actividades, esto los convierte en personajes llamativos para la audiencia.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP esta semana?

Los peones de La Granja VIP son:

Fabiola Campomanes

Liz Vega

Carolina Ross

Lolita Cortés

Así fue la elección de peones en La Granja VIP

Los participantes del reality show comenzaron a votarse entre ellos sobre quiénes quieren que sean los peones de la semana, después de que Alfredo Adame, Teo y La Bea llamaran la atención con su papel.

Durante la votación de los granjeros, fueron principalmente las mujeres quienes pidieron asumir estos roles, mientras que hombres como Eleazar Gómez prefirieron mantenerse al margen y seguir con sus comodidades dentro del programa.

Cabe mencionar que otra gran desventaja del puesto de los peones es que quienes lo tienen no pueden participar en la prueba del capataz, esto les impide también obtener la inmunidad semanal, lo que puede llevar a su expulsión.

Esto no tardó en generar comentarios entre el público, quiénes criticaron principalmente a los integrantes de un grupo que principalmente aparecen en el gimnasio de la granja y qué aseguran, casi no ayudan con la responsabilidades del programa.

Sobre ello, comentaron:

“Las mujeres demostrando que son las más fuerte de esa granja y pidiendo ser peones. Cuáles musculocos, vivan las mujeres“.

“Los granjeros no ven como castigo el ser peones”.

“¿Estas mujeres no recuerdan que los peones no pueden participar en la prueba del capataz?"

“Para el otro Domingo que el publico decida a los peones“.

“El tío Pepe debería elegir a los peones”.